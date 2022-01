Le festival Trad'Hivernales maintenu à Sommières en version concerts assis

Les Trad'Hivernales rebondissent. Malgré les nouvelles contraintes sanitaires qui interdisent les concerts debout, l'association Coriandre a tout de même décidé de maintenir ce festival de musiques et de danses traditionnelles autour de la culture occitane à Sommières. La 23e édition aura donc lieu comme prévu du 12 au 16 janvier 2022 mais avec une programmation réduite." On a pris la décision de la maintenir car c'était un acte de résistance de pouvoir maintenir la culture malgré les temps difficiles explique Elsa Alphonlayre, salariée de l'association. C'est important de partager la culture occitane et nos valeurs tant qu'on le peut. Les gens en ont marre de rester chez eux. Ca fait un bien fou de retrouver du monde, de voir des spectacles, de profiter d'un esprit festif avec d'autres personnes."

"Les spectacles peuvent aussi s'apprécier assis"

Pour Julien Regi, le coordinateur du festival, l'interdiction de danser permettra aux spectateurs de mieux se concentrer sur la musique. "C'est une écoute qui est diffèrente ! Ca permet aussi sur des concerts d'une heure d'apprécier la création très riche de ces musiciens et musiciennes." Maintenir le festival permet aussi d'apporter un soutien aux intermittents du spectacle. "Il y avait l'an dernier une petite protection par rapport à l'année blanche, cette année, c'est la grande inconnue. Beaucoup de musiciens se questionnent sur leur avenir. Certains réfléchissent même à changer de métier. Ca permet aussi de continuer à mobiliser les bénévoles. Car un festival, une association, ça vit grâce au bénévolat."