Royan : vers une nouvelle annulation du festival "Un violon sur le sable"

Un de plus. Après l'annonce de l'annulation de plusieurs festivals de l'été en 2021, est-ce au tour d'"Un violon dans le sable", à Royan ? "Je pense et je crains que, pour la deuxième année consécutive, nous devions annuler la partie sur la plage d'"Un violon sur le sable". On imagine difficilement aujourd'hui organiser des concerts à 60 000 spectateurs assis les uns à coté des autres", explique Philippe Tranchet, le directeur du festival.

Le patron du festival royannais constate surtout qu'il est "impossible techniquement et financièrement" d'organiser le festival l'été prochain, après les annonces du gouvernement limitant la jauge à 5.000 spectateurs. Philippe Tranchet indique qu'il espère encore un assouplissement des règles sanitaires avant l'été : "si demain on nous dit qu'on peut faire un violon sur le sable avec 60.000 personnes, je ne vois pas comment on ne pourrait ne pas le faire. On ne veut pas décevoir nos fans". Mais il reconnaît qu'il serait très difficile de l'organiser au dernier moment.

La partie off du festival, elle, est maintenue, comme l'an dernier. "Un violon sur le ville" se déroulera du 16 juillet au 5 août 2021.