Le festival Urban Empire fait son grand retour à Limoges avec Woodkid en tête d'affiche

C'est un projet ambitieux dans lequel se lance Horizons Croisés. Une renaissance pour l'association qui a décidé de relancer le festival de musique Urban Empire l'été prochain avec des concerts programmés les 27 et 28 août sur l'esplanade du parc des sports de Beaublanc à Limoges. Après des déboires financiers il y a trois ans , l'association qui avait été placée en redressement judiciaire a redressé la barre et aujourd'hui, même si elle subit la crise sanitaire pas question de baisser les bras. "On est obligé d'avoir de l'espoir et d'avoir des projets et on espère qu'on sera sorti d'affaire avec la Covid cet été" explique Asse Seck, le fondateur d'Horizons croisés.

"Limoges a le droit d'avoir son grand festival comme les autres villes"-Asse Seck

Il y a un vrai besoin explique encore Asse Seck et pour lui Limoges est la seule ville qui n'a pas de grand festival en Nouvelle Aquitaine. "Limoges a le droit d'avoir son grand festival... le public en a besoin et les artistes ont envie de se produire... On a la chance de pouvoir faire venir Wookid mais il y aura aussi Alpha Blondy, Java... et d'autres noms qu'on vous dévoilera bientot" précise encore Asse Seck qui rappelle qu'Horizons croisés a démarré avec 50 euros et qui veut prouver que l'association a su remonter la pente 3 ans après son redressement judiciaire.

Un festival soutenu par la ville de Limoges

Le festival Urban Empire c'est un projet de 600 000 euros mais il peut compter sur le soutien de la ville de Limoges qui voit là une très belle opportunité de faire vivre la culture et les musiques actuelles. "Nous voulons faire un geste fort pour cette manifestation qui correspond à un engagement du maire de Limoges lors de sa campagne, et qui permet aussi de magnifier ce lieu emblématique qu'est le parc de Beaublanc" explique l'adjoint au maire en charge de la culture Philippe Pauliat Defaye. Ce festival sera aussi l'occasion d'organiser plusieurs manifestations dans les quartiers périphériques de Limoges juste avant les concerts à Beaublanc. Un lieu que la ville met à disposition du festival avec toute la logistique. Reste à définir le montant de la subvention qu'elle versera à l'association Horizons croisés.