Le Festival Urban Empire : le festival symbole de "la liberté, enfin !" à Limoges

Pour le premier jour du festival Urban Empire, plus de mille personnes avaient réservé leur ticket d'entrée, la jauge étant de 3.000 personnes maximum devant le stade de Beaublanc. Avec ce soleil et cette ambiance en musique qui a tant manqué durant la crise sanitaire, les festivaliers étaient euphoriques.

Sur les accords de guitare du chanteur limougeaud Franck Dettinger, les premiers venus ont chanté en cœur, serrés les uns aux autres au plus proche de la scène comme Isabelle qui est restée accroché aux barrières toute la soirée et qui va revenir pour un deuxième soir de festival : "De revoir les gens sans masque et de voir leur sourire c'est un plaisir, j'ai l'impression de revivre vraiment, ensemble. On reprend de la liberté, on s'éclate et ça permet de connaître des groupes puis d'avoir aussi beaucoup d'émotions puisqu'on était en perte de tout ça, c'est génial !".

C'est une reprise pour le monde de la musique comme les ingénieurs du son du Festival Urban Empire. © Radio France - Rébecca-Alexie Langard

Corinne prend une bonne dose de musique, assise dans l'herbe, elle a pris un pass pour venir les quatre jours : "Ah oui on en veut là ! ça fait deux ans qu'on n'a pas participé à un concert." La crise sanitaire reste en mémoire, ce sont les premiers mots qui viennent à l'esprit des festivaliers, "liberté", "souffler", "respirer", "vivre enfin", mais aussi des jeunes artistes qui n'ont pas tous eu l'occasion de se retrouver pour répéter ensemble en période de covid.