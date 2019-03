Le festival ViniBD tient sa 4e édition à Dijon

Les amateurs de vin et de bande dessinée ont rendez-vous ce week-end pour la quatrième édition du festival ViniBD à Dijon. Une trentaine d'auteurs et trois maisons de vignerons vous attendent salle Devosge pour des rencontres, des dégustations et des dédicaces.

Les amateurs de vin et de bande dessinée ont rendez-vous ce samedi 16 mars et dimanche 17 mars pour la quatrième édition du festival ViniBD à Dijon, salle Devosge.

Au programme des dégustations et des ventes de cuvées spéciales de bons crus, des rencontres et des dédicaces avec une trentaine d'auteurs, de BATEM à HUB ou TURF, Yannick Corboz, et des auteurs régionaux comme Armelle Modéré ou Mikael Lebestiau. Sans oublier l'étoile montante de la BD Brecht Evens lauréat du prix spécial à Angoulême cette année.

Rencontres et dédicaces

Sur place, les amateurs pourront bien sûr faire signer leurs BD et rencontrer les auteurs qu'ils affectionnent. Un rendez-vous qu'aime particulièrement BATEM, qui dessine depuis une trentaine d'années les aventures du Marsupilami, le célèbre animal jaune créé par Franquin. _" J'adore rencontrer des gens car c'est parfois le moment où on entend de notre travail et on réalise qu'on passe des heures et des heures entières sur notre dessin et que c'est utile à la fin !"Mais comme il est bavard il prévient tous ceux et toutes celles qui vont venir le voir, "avec moi il faut s'armer de patience!"_

D'ailleurs cette année, des tickets sont proposés pour certains auteurs en dédicace, et pour éviter les longues files d'attente on ne pourra pas faire signer plus de deux ouvrages par personne. Côté horaires les dédicaces ont lieu entre 14 et 18 heures le samedi et de 10 à 17 heures le dimanche.

Des cuvées spéciales avec des étiquettes à collectionner

"Un festival qui mélange les plaisirs" pour Sylvain Toulouse, le président de l'association La Bande Adhoc qui organise le festival. "Il y a trois maisons de vignerons bourguignons présents, qui vont proposer des cuvées spéciales." Des cuvées spéciales avec des étiquettes à collectionner précise l'amoureux du neuvième art, car "ces bouteilles en tirage limité ont une étiquette avec un dessin original réalisé par plusieurs auteurs présents sur le festival."

Notre objectif : proposer un moment festif à un large public - Sylvain Toulouse l'organisateur du festival ViniBD

"Le festival veut attirer plutôt les visiteurs côte-d'oriens et bourguignons, car on sait qu'il aura des amateurs forcenés de BD mais on veut toucher un plus large public", explique Sylvain Toulouse. Et pour cela l'association compte sur la présence des bouquinistes, mais aussi des animations comme celles prévues par le site d'Alésia. "Cela doit être un moment festif" conclut Sylvain Toulouse, qui espère attirer encore plus de monde que l'an passé et ses 1300 visiteurs.

→ Le Festival ViniBD c'est samedi 16 mars et dimanche 17 mars 2019 à la salle Devosge à Dijon de 10 à 18 heures. L'entrée coûte 3 euros, c'est gratuit pour les moins de 12 ans.

Le programme complet est à retrouver ici.