Prévu les 10, 11 et 12 septembre prochains, le festival parisien n'aura pas lieu cette année, en raison du contexte sanitaire. Les organisateurs l'annoncent ce jeudi soir.

Le festival We Love Green annulé

Le festival We Love Green n'aura pas lieu cette année.

Le festival We Love Green, qui devait avoir lieu du 10 au 12 septembre 2021, est annulé. Les organisateurs l'annoncent ce jeudi soir. Ils évoquent des conditions n'étant "plus réunies d'un point de vue artistique, sanitaire, administratif et financier".

Les artistes internationaux mais aussi français qui devaient se produire n'étaient plus certains de pouvoir se rendre à Paris, "pour cause de transports, vaccination, contaminations", poursuivent les organisateurs.

Deuxième annulation malgré un report de date

L'Américain Young Thug, les Anglais de London Grammar et Squid, ou encore Catherine Ringer devaient être sur la scène de We Love Green.

Traditionnellement programmé début juin, le festival avait été décalé en septembre pour assurer sa tenue. Ce rendez-vous en plein air avait même prévu de réduire un peu sa capacité, avec 20.000 spectateurs par jour contre 80.000 au total en 2019 mais cela n'a pas suffit à assurer l'organisation de l'événement.

C'est la deuxième annulation après 2020.