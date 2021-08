Le festival Yzeures'n'Rock rallume le son en Sud-Touraine

Déjà 15 ans ! Si le Covid a privé le festival Yzeures'n'Rock de son quinzième anniversaire l'an dernier, il ne gâchera pas la fête cette fois-ci. Ou du moins pas totalement.

Créé en 2006, à Yzeures-sur-Creuse, à l'extrême sud de l'Indre-et-Loire, ce festival de musiques actuelles ne cesse de grandir. Devenu LE rendez-vous musical du mois d'août en Touraine, il peut rassembler près de 25 000 festivaliers sur tout un week-end.

Cette année, ils seront bien moins nombreux. Les organisateurs espèrent frôler les 10 000 spectateurs. Le contexte sanitaire est encore fragile et surtout l'obligation du pass sanitaire avec contrôle d'identité va forcément limiter l'affluence. " Même si avec l'ARS, nous proposons 80 tests antigéniques les vendredi et samedi soir ", précise Kévin Bussereau, le coprésident du festival.

Deux scènes sur plus de deux hectares de verdure

Pour cette quinzième édition, Yzeures'n'Rock a décidé de transformer son site en bord de Creuse pour doubler sa superficie. " La prairie qui servait de parking héberge à présent les deux scènes", explique Sébastien Manuel l'autre coprésident. "Désormais, on peut monter la jauge maxi à 15 000 personnes. Cette année est idéale ( pour essuyer les plâtres ) puisqu'il y aura beaucoup moins de monde, entre 3 et 4 000 festivaliers chaque soir. Il y aura de la place, de la distanciation, ce sera nickel !"

Cette année, à l'image du budget ( un peu plus de 500 000 euros ) tout est divisé par deux. Deux fois moins de public, deux fois moins de fûts de bière aussi ( entre 500 et 600 ). Et donc moins de bénévoles aussi, ( 150 ). Des bénévoles qui restent l'ADN de ce festival.

C'est énorme, c'est jeune, convivial et familial.. Ben, en fait, c'est nous quoi ! C'est Yzeures !!! ", Florent et Stéphane, bénévoles depuis toujours

Léonard résume en une phrase le succès d'Yzeures'n'Rock : " On revoit les potes, pour certains, on se voit qu'à un moment de l'année, c'est pour le festival. Il y a ce côté familial et en même temps tu peux voir de gros groupes qui tournent internationalement et qui viennent à Yzeures'n'Rock".

Festival Yzeures'n'Rock du vendredi 06 au dimanche 08 août à partir de 18h chaque soir. Comptez 29 euros la soirée, 50 euros les deux soirs et 73 euros l'ensemble du week-end