Avignon, France

On annonce du Mistral ce samedi soir à Avignon, le feu d'artifice sera toutefois bien tiré, la Préfecture de Vaucluse vient de donner son accord. Il sera tiré à 22 heures sur l'île de la Barthelasse et cette année on peut le voir du Rocher des Doms qui est exceptionnellement ouvert au public. Le Rocher des Doms accueille également ce samedi de 15 heures à Minuit le 23e Ban des Vendanges des Côtes du Rhône.