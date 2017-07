Le feu d'artifice de Dijon, maintenu

Pyragric, le nouvel artificier de la ville, assure être en mesure de tenir ses engagements, ce qui n'est pas le cas dans d'autres villes de France, dont Auxerre et Sens dans notre région.

La municipalité qui était liée avec Lacroix-Ruggieri un artificier près de Toulouse a changé cette année au profit de la société Pyragric, une société basée près de Lyon. Pyragric en très grosses difficultés dans une centaine de ville de France dont Auxerre et Sens où elle a du annuler ses feux au dernier moment. D'après l'entreprise, il manquerait des produits pour confectionner les feux d'artifices. La ville d'Auxerre évoque une "situation affligeante" et elle envisage d'attaquer le prestataire en justice. Mais pas de soucis donc chez nous à Dijon.

Le grand feu d'artifice du Lac Kir aura bien lieu ce vendredi 14 juillet. Plusieurs dizaines de milliers de spectateurs sont attendus à la tombée de la nuit. Nouveauté cette année: la bande son ne sera plus diffusée par des haut-parleurs... Pour suivre la traditionnelle musique du feu d'artifice vous devrez brancher vos écouteurs de smartphones! Le coût -85 000 euros- est légèrement en baisse par rapport à l'an dernier... Et malgré ses difficultés actuelles Pyragric promet même beaucoup plus de fusées que l'an dernier. Christine Martin, adjointe à la culture à la mairie de Dijon: "nous allons avoir un nombre de projectiles utilisés par Pyragric qui va être de 42 545 contre 19 405 l'an dernier! Ce qui veut dire que le ciel de Dijon et la surface du lac Kir vont être beaucoup plus animés!"

Le feu d'artifice un milieu qui ne souffre pas vraiment de la crise ou de l'état d'urgence dans lequel nous vivons depuis de nombreux mois à en croire Bernard Déom président du Syndicat de la Pyrotechnie de Spectacle et de Divertissement, "les Romains le disaient déjà panem et circenses, plus ça va mal, plus il faut amuser le peuple! Donc le budget feu d'artifice dans les communes on y touche pas beaucoup, on ne le baisse pas! Au niveau du feu d'artifice, la crise ne s'est pas sentie vraiment!" Bernard Déom qui poursuit "quant à l'état d'urgence, c'est une vaste fumisterie, c'est l'état d'urgence dans les mots, ou sur les caméras des médias où l'on voit des soldats qui déambulent dans les villes (...) l'état d'urgence pour moi ce sont des mots c'est tout!"

Comme d'habitude c'est à la tombée de la nuit que devraient être tirées les premières fusées

Coup d'envoi de cette grande soirée au lac Kir à 22h, petite indication, l'an dernier les premières fusées n'étaient parties que vers 22h45! Pour accéder à la playlist du nouvel artificier de la ville de Dijon "Pyragric", c'est tout simple, il vous suffira de cliquer sur un lien sur la page d'accueil du site de la mairie. La circulation et le stationnement risquent d'être compliqués ce vendredi soir autour du lac Kir notez tout de même que le stationnement des véhicules sera possible sur les parkings P1 et P3 (des parkings accessibles jusqu’à 19 h)! Et P4 et sur ceux situés côté Fontaine d’Ouche.

Côté sécurité

La ville de Dijon a pris un arrêté interdisant formellement le jet des pétards sur le domaine public. A partir de 20h un dispositif prévisionnel de secours de type "grande envergure" sera déployé avec notamment deux postes de secours installés pour l'un sur la pointe Ouest du lac Kir côté Plombières et au niveau des terrains de volley (côté plage) pour le second. Au total, 36 secouristes seront répartis tout autour du lac Kir. Enfin, pour le confort du public, trois toilettes publiques (mobiles) seront mises en place côté Fontaine d’Ouche.