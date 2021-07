À Montpellier le feu d'artifice du 14 juillet de retour à Port Marianne

C'est le grand retour des feux d'artifice pour la fête nationale du 14 juillet. L'an dernier partout les festivités avaient été annulées en raison de la crise sanitaire. Cette année les communes mettent le paquet. A Montpellier les festivités s'étalent sur deux jours et ca commence ce mardi 13 juillet.

Un défilé républicain est prévu place de la Comédie à 18h30 avec les gendarmes, policiers municipaux et nationaux et les pompiers; Il sera suivi à 20h30 d' une retraite aux flambeaux à laquelle les enfants sont invités à participer jusqu'au Peyrou.

Mercredi 14 juillet les festivités commenceront à 19h devant l'hôtel de ville avec un concert du chœur de l'orchestre de Montpellier avant le traditionnel feu d'artifice qui quitte Grammont et revient en ville dans le quartier Port Marianne . Il sera tiré du parc Charpak à 23h let devrait durer 20 minutes.

Tramways renforcés

Si vous voulez êtres bien placés sachez que le parc sera accessible des 18h, il y aura une fouille des sacs à l'entrée et le port du masque sera obligatoire . Etant donné l'affluence prévue la ville conseille de venir en transports en commun, le service des ligne de tramway 1 à 3 sera renforcé. Des arrêtés de circulation et de stationnement seront pris du 14 juillet 14h au 15 juillet 1 h du matin.

Le 13 ou le 14 ?

Certaines communes choisissent de tirer le feu le 13 juillet : Béziers (22h15 au Pont Canal), la soirée commencera dès 19h avec le groupe Axess Musik sur les rives de l'Orb, accompagnés de food truck et des vignerons IGP des coteaux de Béziers. Au Grau d'Agde il sera tiré à La Tamarissière à 23h , même horaire pour Olargues, 22h30 à Teyran , tout comme Villeneuve les Maguelone ou il sera tiré depuis l'esclavon et visible du chemin du Pilou et de la piste cyclable de la Capouillère.

D'autres communes ont programmé le feu d'artifice le mercredi 14 juillet. C'est le cas de Sète depuis la plage du Lido à 22h15 (Pas d'animation musicale), de Frontignan à 22h30, Palavas-les-Flots depuis la plage de l'hôtel de ville à 22h30, d'Agde face au Château Laurens à 23h.