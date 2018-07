La mairie de Tours a dévoilé le programme du feu d’artifice du 14 juillet à Tours, qui sera proposé sur les bords de Loire près du Pont Wilson, et qui sera tiré à 23h depuis l'île Simon. Un feu d'artifice qui sera dédié à la coupe du monde de football. Treize tableaux seront dépeints au cours d'un spectacle pyrotechnique qui mettre à l'honneur les couleurs de différents pays : Portugal Sénégal, Suède, Argentine, Costa-Rica, Japon, Australie, Mexique, Brésil, Espagne, Maroc.

L'Ile Simon sera fermé du vendredi soir au lundi midi - Ville de Tours

Les festivités commenceront dès 19h30 place Jean Jaurès et Boulevard Béranger avec un défilé. Un bal est aussi prévu de 21 h à 2h du matin place de la Résistance. Il y aura aussi des ateliers de maquillage et des fabrications de lampions et de cocardes. Pour des raisons de sécurité, et pour une meilleure visibilité, le feu sera tiré à 270° depuis l’Île Simon qui sera interdite au public du vendredi 13 juillet 21h, jusqu'au lundi 12h.