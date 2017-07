Le feu d'artifice a illuminé le ciel Dijonnais de mille couleurs

Ce vendredi, des milliers de Dijonnais se sont pressés sur les bords du lac Kir pour admirer le traditionnel feu d'artifice du 14 juillet. Cette année, nouveauté, on pouvait choisir d'admirer le feu avec ou sans musique.

Comme chaque année, le feu d'artifice de Dijon a attiré les foules ce vendredi soir ! À partir de 21 heures, les berges du lac Kir étaient bondées, des milliers de Dijonnais et de Côte d'Orien ayant fait le déplacement pour le traditionnel show pyrotechnique. Bleues, rouges, verts, roses, anneaux lumineux et palmiers, tout était au rendez-vous pour mettre des étoiles plein les yeux.

La belle verte ! © Radio France - Soizic Bour

Les Dijonnais sont venus en nombre admirer le feu. © Radio France - Soizic Bour

Des Dijonnais un peu déboussolés par l’absence de musique

Cette année, une nouveauté : pour la première fois dans l'histoire du feu d'artifice, les Dijonnais pouvaient choisir de regarder le spectacle avec ou sans musique. En fait si on voulait écouter la musique qui accompagnait le show, il fallait être venu avec son smartphone et ses écouteurs. Une nouvelle pratique qui a un peu déboussolé et agacé les spectateurs, qui ont trouvé le feu d'artifice très beau, mais que la musique manquait parfois. Capucine et Marie, par exemple, n'ont pas pu se connecter à Internet pour avoir les morceaux correspondants : "C'était un peu dommage", admet Capucine. "La musique, ça fait beaucoup et ainsi le spectacle aurait été vraiment complet".

"Personne ne s'attendait à la fin de ce bouquet final"

Mais il en fallait plus que ça pour déplaire à certains spectateurs, puisque globalement, le feu d'artifice du lac Kir émerveille toujours autant les Dijonnais, qui repartent avec des étoiles dans les yeux. Palmiers, anneaux lumineux, roses et étoiles rouges, bleues ou vertes, tous étaient plutôt satisfaits. "Et la fin du bouquet final, personne ne s'y attendait !", se réjouit Philippe, qui ne loupe aucune édition.