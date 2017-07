Le feu d'artifice, un danger pour les bateaux du Vieux Port à Marseille ?

Avec un jour de retard à cause du vent, le feu d'artifice du... 14 juillet est tiré ce samedi soir à Marseille. Le vent pourrait souffler encore un peu. Alors, danger pour les bateaux qui restent amarrés dans le Port ?

C'était prévu à cause des conditions météorologiques : la ville de Marseille a décalé d'une journée son feu d'artifice du 14 juillet. Il est finalement tiré samedi soir, sauf nouveau contrordre.

"On ramasse toutes les toiles, on replie les capotes et on prépare les tuyaux d'eau pour être prêt à éteindre. Et on fait en sorte qu'il y ait au moins une personne tous les 3 bateaux pour pouvoir réagir" David Binisti, président de "Midi Nautisme", il loue des bateaux depuis 40 ans à Marseille