Entre le 24 et le 27 janvier, la structure qui compte aujourd’hui une quinzaine de salariés et qui fédère une centaine de bénévole va vous inviter à souffler ses 10 bougies

Saint-Étienne, France

,A la fois connu pour ses têtes d’affiche de concert mais beaucoup moins pour ses actions vers le jeune public, le Fil, est aujourd’hui reconnu comme un acteur incontournable du paysage musical stéphanois.

250 artistes par an dans 110 spectacles différents, 50 000 spectateurs par an, vous multipliez par 10 et vous commencez à comprendre son influence.

Le Fil, coté programmation des concerts vu par un usager Ludovic Chazalon le directeur artistique du festival Rhinojazz

Ludovic Chazalon directeur artistique de Rhinojazz Copier

Le Fil, c’est donc une salle concerts on l’a bien compris, mais pas que, Thierry Pilat son directeur mais qui a aussi été son programmateur depuis le début de la salle

Thierry Pilat, le directeur du Fil Copier

Thierry Pilat et Philippe Chappat © Radio France - Yves Renaud

Quelques noms de têtes d’affiche glanés au fil des 10 ans

«Congo Punk» pour la soirée inaugurale

Nina Hagen» en 2010

Les israéliens d’ «Infected Mushrooms»

«Christine and the Queen» en 2013

ou plus récemment les musiciens de David Bowie.

Mais Le Fil c’est aussi Les artistes stéphanois « Bain damage» ou le DJ «The architect» ou encore «Millésime» les papys ligériens du rock

La grande scène du Fil © Radio France - Yves Renaud

Chaque année 150 scolaires passent dans les locaux du Fil pour monter des projets artistiques

Quand on lui demande ce qu’il préfère entre l’accueil de vedettes internationales et le tremplin offerts aux jeunes groupes régionaux Philippe CHAPPAT le vice-président de l’association a une réponse différente

Philippe Chappat le vice président de l'association support Copier

En 2018 le fil a l’intention de créer "Ca scratche" le premier orchestre de platine DJ de France. Et la cheville ouvrière de cette initiation pour les scolaires c'est Maxime Laviéville.

Maxime Laviéville. chargé du secteur pédagogique au Fil Copier

La salle du Fil dans la plaine Achille de Saint Etienne est un lieu incontournable de la culture stéphanoise

Pour en savoir plus

Le nom du Fil avait été choisi en l'honneur de la rubanerie stéphanoise