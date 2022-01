Cinéma : "Adieu monsieur Haffmann", grand prix du Festival du film de Sarlat, sort ce mercredi

Le film du réalisateur Fred Cavayé "Adieu Monsieur Haffmann", vainqueur de la Salamandre d'Or, le grand prix remis par le public au Festival du film de Sarlat au mois de novembre, sort au cinéma ce mercredi 12 janvier. Il avait été projeté pour la toute première fois à Sarlat. Le film est une adaptation de la pièce de théâtre de Jean Philippe Daguerre qui raconte l'histoire d'un pacte passé entre un bijoutier juif, son employé et sa femme pendant la seconde guerre mondiale. Au casting, Daniel Auteuil, Gilles Lellouche et Sara Giraudeau.

L'histoire d'un "salaud" sous l'occupation

"J'ai su qu'il y avait l'axe pour traiter d'un sujet que je voulais vraiment mettre en scène, les salauds, ceux qui se sont mal comportés pendant l'occupation", réagissait Fred Cavayé sur France Bleu Périgord, le soir de la remise de la Salamandre d'Or au cinéma Le Rex de Sarlat. Monsieur Haffmann, bijoutier juif joué par Daniel Auteuil, "va demander de l'aide à son employé, et malheureusement, il ne tombe pas sur la bonne personne. On va assister à la dérive de ce personnage qui va finir par faire des choses vraiment dégueulasses, et le titre, Adieu Monsieur Haffmann, on se demande justement quand on va dire adieu à ce monsieur Haffmann", racontait le réalisateur.

Sur les quatre représentations pendant le festival au cinéma Le Rex de Sarlat, Adieu Monsieur Haffmann avait attiré près de 500 spectateurs. Lors de la remise des prix, Sara Giraudeau a reçu l'un des prix d'interprétation. Tourné en 2020, "Adieu Monsieur Haffmann" a été stoppé net en mars 2020 par le premier confinement lié à la pandémie de Covid-19. Cet événement a contraint le réalisateur à adapter sa mise en scène. Le décor, laissé sur place pendant plusieurs semaines a figé la rue Berthe de Montmartre dans le Paris des années 40. "Nous avons eu beaucoup de publicité autour de cela car c'était très insolite. Il y a eu plusieurs dizaines d'articles en France et à l'étranger."