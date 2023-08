Le film Barbie dépasse le milliard de dollars au box-office mondial

Margot Robbie et Ryan Gosling, en tête d'affiche du blockbuster "Barbie".

Barbie continue d'affoler les compteurs ! Le film événement, sorti en France le 19 juillet, a dépassé ce dimanche le milliard de dollars aux box-office mondial, soit plus de 909 millions d'euros, seulement trois week-ends après sa sortie. Le blockbuster met en scène la célèbre poupée Mattel. Barbie, dans son monde rose bonbon, est touchée par une crise existentielle. Elle part à la recherche d'une réponse dans le monde réel et découvre alors le patriarcat, les agressions sexuelles et les blagues douteuses.

La première réalisatrice à dépasser le milliard de dollars de recettes

Greta Gerwig, qui signe ce film, est la première réalisatrice à enregistrer un tel score d'entrées. Le film devient même le premier depuis un siècle à dépasser ce seuil en si peu de temps, selon des responsables du géant de l'industrie cinématographique Warner Bros.

Il faut dire que le blockbuster a bénéficié d'une campagne marketing XXL. Vêtements, brosses à dent, patins à roulettes ou même sauce de hamburger, de nombreuses marques ont décliné leurs produits en rose spécialement pour la sortie du film. Barbie profite aussi d'un casting de renom, avec Margot Robbie en personnage principal et Ryan Gosling qui campe Ken.

Le film booste les salles de cinéma qui en avaient besoin après la pandémie de Covid. Barbie est seulement le sixième film à dépasser le cap du milliard de dollars de recettes depuis la pandémie de Covid-19, selon le magazine spécialisé Variety.