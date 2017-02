Le film "Chez nous" sort en salle ce mercredi

Le film "Chez nous" de Lucas Belvaux sort ce mercredi sur les écrans. Il raconte l'implantation d'un parti d'extrême droite dans une ville du Nord-Pas-de-Calais. Avant sa sortie en pleine campagne électorale, le FN a vivement réagi. "Le film est engagé mais pas militant", répond le réalisateur.

Le réalisateur belge met en scène une infirmière libérale qui élève seule ses deux enfants. Elle s'appelle Pauline. Elle a plutôt le cœur à gauche, bercée par les discours de son père communiste. Mais Pauline est aussi confrontée à la dure réalité de la vie dans les cités minières. La jeune infirmière est attentive au monde qui l'entoure. Touchée par la rudesse de la vie, elle se laisse atteindre par le discours de son mentor, un médecin de famille.

Le Bloc, c'est un parti nationaliste. Sa présidente, une blonde plantureuse jouée dans le film par Catherine Jacob. Son discours, un peu formaté dispensé aux militants attentifs. Son service d'ordre est issu des groupes identitaires.

Un film engagé mais pas militant

Le spectateur a parfois l'impression que Lucas Belvaux en fait trop, mais le réalisateur s'en défend. « C’est un film engagé. Il n’est pas militant au sens où ce n’est pas un tract. Je ne dis pas pour qui il faut voter. C’est un portrait assez objectif d’un parti populiste aujourd’hui en France. Tout est vrai. Le film s’intéresse plus aux électeurs plutôt qu’au parti », explique le réalisateur belge.

Lucas Belvaux revendique le portrait d'un électorat qui se cherche et trouve refuge dans le vote extrême. Il voulait aussi montrer le fonctionnement du Front National dans son film : « C’était important de montrer toutes les tendances et toutes les contradictions internes. C’était important aussi de montrer que ce parti est plastique, comment il change pour s’adresser à des populations différentes, à des électorats différents pour ratisser le plus large possible ».

