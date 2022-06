Le film de Ridley Scott tourné en Dordogne est diffusé à la télévision

"Le dernier duel" avec Matt Damon ou encore Adam Driver est diffusé à partir de ce mercredi 15 juin sur Canal +. Le film de Ridley Scott a été tourné en Dordogne juste avant le premier confinement. On y voit notamment Monpazier, le château de Beynac ou encore au Château de Fénelon.

Le film tourné notamment en Dordogne est désormais visible chez vous sur votre télévision et sur votre ordinateur, "Le dernier duel" avec Matt Damon et Adam Driver et Jodie Comer est diffusé ce mercredi 15 juin à 21 heures sur la plateforme Canal +. C'est la première fois que le film américain est diffusé à la télévision française.

Ridley Scott et ses équipes étaient venus en Dordogne pendant une dizaine de jours au début de l'année 2020, juste avant le premier confinement pour tourner ce film inspiré du dernier duel en France. Pour ce film, 800 figurants ont été recrutés en Dordogne. Les scènes ont été tournées au château de Fénelon à Sainte-Mondane, au château de Beynac et à la Bastide de Monpazier.