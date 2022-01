Le film "Ego" d'Hanna Bergholm primé au festival du film fantastique de Gérardmer

Le jury jeunes et celui présidé par Julie Gayet sont tombés d'accord pour récompenser "Ego" d'Hanna Bergholm au 29e festival du film fantastique de Gérardmer ce week-end.

Le festival du film fantastique de Gérardmer a dévoilé son palmarès ce dimanche soir dans les Vosges. Un festival que vous avez pu vivre avec France Bleu Lorraine. Le 29e festival de Gérardmer a couronné la réalisatrice finlandaise Hanna Bergholm pour "Ego", grand prix du jury présidé par Julie Gayet et prix du jury jeunes. Un film qui sortira le 2 mars.

Le jury a aussi décerné des prix à Paco Plaza pour le film "La abuela" et Kate Dolan pour "Samhain". Les jurés du prix de la critique et le public ont récompensé "The innocents" de Eskil Vogt.