Le film Été 85 tourné au Tréport par François Ozon nommé au César

Le cinéaste François Ozon à gauche et l'acteur Félix Lefebvre sur la plage du Tréport le 11 juillet 2020

C'est une belle surprise ! Le film Eté 85 de François Ozon est nommé au César. Cette romance gay, tournée au Tréport et sortie en juillet 2020, est dans la liste dévoilée par l'Académie. Le film a été adapté à partir du roman La danse du coucou d'Aidan Chambers paru en 1985. Le long-métrage raconte l'histoire d'amour d'Alex et David, deux adolescents. Cette relation ambiguë et émouvante se déroule sur la cote normande.

Nommé dans de nombreuses catégories

Ce film est nommé dans pratiquement toutes les catégories : meilleure réalisation, meilleurs décors, meilleurs costumes, meilleur montage, meilleure photo, meilleur son, meilleure musique originale, meilleure adaptation. Les jeunes acteurs, Félix Lefebvre et Benjamin Voisin, sont figurent également dans la liste du meilleur espoir masculin. Valeria Bruni Tedeschi, qui joue la maman de l'un des garçons est nommé pour le César de la meilleure actrice dans un second rôle.

Le cinéaste, habitué aux nominations, s'en est réjouit sur Twitter en postant une photo de l'équipe. La cérémonie qui récompense le cinéma aura lieu le 12 mars à l'Olympia.