Le film événement "Barbie" envoie le patriarcat sur les roses

Margot Robbie et Ryan Gosling incarnent Barbie et Ken dans ce blockbuster.

Bienvenue dans Barbie Land ! Le film américain "Barbie", attendu depuis deux ans par tous les fans de la poupée mondialement célèbre, sort en salle ce mercredi. Ce blockbuster au budget d'un million de dollars nous plonge pendant près de deux heures dans ce monde tout en plastique, où les maisons, les vêtements et les voitures sont en rose. Un monde où les personnages ne posent jamais le talon par terre, comme la fameuse poupée.

Un film drôle et féministe

Mais tout dérape dans cet univers parfait quand la Barbie principale, incarnée par l'actrice Margot Robbie, commence à penser à la mort. Une vraie crise existentielle chez les Barbies. Elle décide donc de partir à la découverte du monde réel, à Los Angeles. Ken (joué par Ryan Gosling), fou amoureux d'elle, décide de la suivre. Le duo découvre alors le machisme, les agressions sexuelles et les blagues douteuses, mais aussi le féminisme et la lutte pour l'égalité hommes-femmes. Ken et Barbie ne vont pas avoir la même réaction : le premier veut faire régner le patriarcat chez Barbie Land, la deuxième au contraire veut l'émancipation de la femme.

Un casting XXL

Le blockbuster, drôle et bourré de références cinématographiques, s'appuie sur un grand casting, avec des stars comme Margot Robbie (Le Loup de Wall Street ou Babylone) et Ryan Gosling (Drive ou encore Lalaland). Le tout dirigé par une réalisatrice indépendante connue dans le monde du cinéma pour son ton décalé : Greta Gerwig. La distribution et l'équipe de de tournage cumulent 50 nominations aux Oscars et huit statuettes. Côté bande originale, on retrouve la superstar Dua Lipa en Barbie Sirène ou encore le duo Nicki Minaj et Ice Space qui revisitent le tube "Barbie Girl" de 1997.

Une vague marketing rose

Les producteurs du film, dont Warner Bros et Mattel, la marque qui a commercialisé la poupée Barbie il y a plus de soixante ans, ont mis le paquet sur le marketing. Une véritable vague rose a déferlé dans le monde réel avec la sortie de nombreux produits dérivés à l'effigie de Barbie. La marque de prêt-à-porter Zara a par exemple créé une collection spécialement pour l'occasion, où l'on retrouve notamment une des robes portées par Margot Robbie. Le géant des fast-food Burger King a lui sorti un menu avec une sauce rose dans son hamburger.

Si vous cherchez sur Google le mot "Barbie" ce mercredi, la page internet va se parer de rose et des étoiles vont scintiller. L'entreprise Mattel n'a pas lésiné pour faire la promotion de sa poupée vedette, née en 1959. Barbie se vend à 58 millions d'exemplaires chaque année dans le monde. L'objet est inscrit dans les souvenirs d'enfance de générations entières. Et ça ne risque pas de s'arrêter avec la sortie du film. Les spécialistes s'attendent à un grand succès avec au moins 75 millions de dollars au box office dès le premiers week-end.