Le film France Bleu "Au Nom de la Terre" en lice pour trois Césars !

Département Mayenne, France

Il était éligible dans six catégories des Césars. Il va concourir pour trois récompenses finalement. Le film France Bleu "Au Nom de la Terre", tourné en Mayenne (à Saint-Pierre-sur-Orthe et Saint-Thomas-de-Courceriers) est en lice pour le César du public, du meilleur espoir masculin (Anthony Bajon) et meilleur premier film.

Le long-métrage raconte l'histoire douloureuse du père du réalisateur Édouard Bergeon, un agriculteur qui a éprouvé les pires difficultés à maintenir son exploitation en vie. Son rôle est incarné par Guillaume Canet. Au nom de la Terre a réuni près de 2 millions de spectateurs dans les salles de cinéma.

La cérémonie des Césars aura lieu le 28 février 2020 et sera présidée par l’actrice Sandrine Kiberlain et présentée par l’humoriste Florence Foresti.