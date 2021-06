Encore trois semaines de patience avant de découvrir Kaamelott : Premier Volet, tourné en partie en Auvergne, en Haute-Loire et dans le Puy-de-Dôme. Mais le film se dévoile, via sa bande-annonce et ses affiches. Le réalisateur Alexandre Astier vient de révéler celle du film sur les réseaux sociaux.

Le film Kaamelott, tourné en partie en Auvergne, se dévoile un peu plus via ses affiches

Plus que trois semaines, pour mettre fin à une attente de onze ans pour tous les fans de Kaamelott ! Le premier volet de la trilogie prévue par son acteur/réalisateur/monteur/scénariste/compositeur (ne rayez pas la mention inutile) Alexandre Astier doit sortir le 21 juillet prochain dans les cinémas français. Le fruit d'une production monstre, passée par le château de Murol (Puy-de-Dôme) et les Estables (Haute-Loire).

à lire aussi Tournage de Kaamelott : la ville de Murol voit affluer de nombreux fans

Le créateur se démultiplie d'ailleurs dans les médias pour promouvoir son film, preuve de l'imminence de l'événement. Mais il a aussi révélé hier, sur les réseaux sociaux, l'affiche du film, sur laquelle on voit Arthur au milieu d'un désert, et le château de Kaamelott au fond.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Bien que ce premier volet se déroule après l'histoire originale, Alexandre Astier a précisé qu'il n'était pas nécessaire d'avoir vu la série pour voir le film. Néanmoins, on ne peut que fortement vous conseiller de voir la série avant d'aller au cinéma ! Sinon, vous manqueriez plusieurs détails importants pour comprendre l'histoire et la portée de l'univers mis en place par Alexandre Astier et ses comédiens, qui va bien au-delà d'une reprise sur un ton burlesque et décalé de la légende de la Table Ronde.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le casting original, d'ailleurs, est de retour dans son intégralité, qu'il soit régulier (Lionnel Astier, Franck Pitiot, Joëlle Sévilla, Jacques Chambon, Jean-Robert Lombard...) ou moins régulier (Serge Papagalli, Loïc Varraut, François Rollin, Simon Astier, Aurélien Portehaut, Caroline Ferrus, Audrey Fleurot...). Certains invités, apparus dans le livre V, comme Alain Chabat (duc d'Aquitaine), Géraldine Nakache (duchesse d'Aquitaine) ou Christian Clavier (Jurisconsulte) feront aussi leur retour. Mais il y a plusieurs petits nouveaux qui font leur apparition, comme Clovis Cornillac, Guillaume Gallienne, et la superstar britannique, ex-leader du groupe The Police mais habitué du cinéma, Sting.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Et si vous ne l'avez pas vue, la bande-annonce du film est sortie il y a quelques jours

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix