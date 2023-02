Le film "L'Astronaute" de Nicolas Giraud tourné sur le site d'ArianeGroup à Vernon

"L'Astronaute", le nouveau film de Nicolas Giraud, c'est l'histoire de Jim Desforges, interprété par Nicolas Giraud, ingénieur d'ArianeGroup qui veut construire sa propre fusée et accomplir le premier vol spatial habité en amateur. Quoi de plus normal alors que de le tourner à Vernon et c'était la première fois qu'ArianeGroup ouvrait ses portes au tournage d'un film de fiction. Pendant deux jours, en février 2021,en pleine épidémie de Covid, le site industriel a accueilli l'équipe du film, soit une quarantaine de personnes, pour "deux jours intenses de tournage, très minutés, programmés, mais super intéressants" se souvient le directeur du site vernonnais, Jean-François Delange.

4 lieux et une dizaine de salariés figurants dans le film

ArianeGroup a mis à disposition de l'équipe deux bureaux, celui pour Jim Desforges, l'ingénieur joué par Nicolas Giraud, le réalisateur du film, et celui du directeur. Jean-François Delange a prêté son bureau à Hippolyte Girardot, directeur du site dans le film. Des lieux choisis en concertation avec l'officier sécurité d'ArianeGroup, car il n'était pas question de tout filmer sur ce site stratégique et "deux lieux dans la zone d'essais, le banc d'essais du moteur Vulcain où on fait les essais sur les moteurs qui vont réceptionner la fusée et le poste de commande du banc Vulcain" précise Jean-François Delange.

C'est d'ailleurs dans le PC PF50 que la scène d'ouverture du film a été tournée. Fabrice Rupard, un des trois directeurs de tir, apparaît dès la première scène du film (voir photo principale). Se voir à l'écran, "ça fait très bizarre" raconte-il, "en plus j'ai mon nom au générique, ça fait très plaisir à la famille". Des copains de sa fille lycéenne lui ont même demandé des autographes, "pas parce que je suis une vedette, c'est plus l'aspect humoristique. J'en n'ai pas fait, c'était pour rigoler" précise celui qui a déjà tourné dans le deuxième volet de Cayenne Palace "qui n'est jamais sorti au cinéma" et dans un clip d'Orelsan.

Un souci de réalité scientifique et technique

Passionné par l'aventure spatiale, Nicolas Giraud avait le souci de faire un film crédible. ArianeGroup a donc accompagné et donné des conseils à l'équipe de tournage. "Il y a des personnels de chez nous qui ont aidé à l'explication de certaines scènes, même sur des choix sur des points techniques dans le film qui ont été validés avec nos ingénieurs" commente Jean-François Delange, "on a fourni du matériel, des équipements, des tuyères, des éléments qui venaient même d'autres sites que celui de Vernon, afin de leur faciliter les choses et donner des images et un contexte technique qui soient réalistes".

Nicolas Giraud et Mathieu Kassovitz dans une des scènes de "L'astronaute" - 2021- Nord-Ouest Films / Orange studio / Artémis Productions / Frères Zack / Aucun(e)

Le film demeure toutefois une fiction. Il y a par exemple au début du film un décompte final de 10 à 0 avant l'essai moteur, "chose que je ne fais jamais dans la vie réelle" souligne Fabrice Rupard, "mais pour les besoins du film, on a fait un décompte, un peu comme en Guyane, à Kourou". Improbable également "le fait de se retrouver à dix mètres du moteur quand celui-ci se met en marche. Nous, ici, quand on fait un essai moteur, c'est évacué sur 500 mètres et on est tous enfermés dans le bunker, donc on ne risque rien". Mais, précise-t-il, "les plus vieux comme moi ont retrouvé l'âme qu'ils avaient quand ils sont rentrés sur le site".

La fierté des salariés

Pendant le long-métrage d'une heure et cinquante minutes, le site de Vernon figure un bon quart d'heure à l'écran. Les salariés ont eu le loisir de découvrir le film en avant-première lors d'une séance au cinéma de Vernon. "Tout le monde était très attentif, il n'y a pas eu de bruit pendant le film" rapporte Jean-François Delange. Le réalisateur Nicolas Giraud "a été longuement et chaleureusement applaudi. Les gens ont apprécié son film, ont apprécié la mise en avant d'ArianeGroup et le fait d'avoir une histoire sur le spatial tourné au sein de l'établissement, ça a emballé tout le monde". Une grande fierté aussi pour le directeur de tirs, "une grande fierté de ce qu'on fait, du produit que l'on offre et des prestations que l'on offre" précise Fabrice Rupard.

Susciter des vocations

À l'heure où Vernon vient de prendre pour un an la présidence de la Communauté des Villes Ariane , Jean-François Delange en est persuadé, "il y a des gens qui vont découvrir qu'en Normandie, à Vernon, on fait des moteurs de fusées". Le directeur de l'établissement aimerait bien que le film suscite des vocations : "Si ça amène des jeunes à nous envoyer leur CV, ce serait une grande réussite et un grand plaisir. Si ça ouvre des vocations, ce sera un côté positif supplémentaire !"

Le réalisateur, Nicolas Giraud, a rencontré des collégiens eurois le 27 janvier 2023 - Département de l'Eure

Le film L'Astronaute de Nicolas Giraud, qui a reçu le soutien du Département de l'Eure et d'ArianeGroup, est projeté à partir de ce mercredi à Louviers, aux Andelys, à Gaillon, à Évreux, à Rouen et au Havre. À Vernon, les spectateurs devront attendre encore un peu.