Le film "La Reine des Neiges II" réalise le meilleur démarrage pour un film d'animation en France

Depuis sa sortie le 20 novembre dernier, le deuxième opus de la Reine des neiges enchaîne les records : meilleur démarrage en France pour un film d'animation avec plus de 2,5 millions de spectateurs en 5 jours. Disney compte capitaliser et battre d'autres records.

Il y a six ans, les enfants de France ne cessaient de chanter "Libérée, délivrée" et la Reine des neiges premier du nom était un carton. Pourtant, avec ses 5 millions d'entrées cumulées en France, le film est certes le plus vu de l'année 2013, mais pas l'un des plus gros succès de la firme Disney. Mais la firme compte sur le second volet pour faire mieux, et les chiffres lui donnent raison.

Un cumul de records à venir ?

Depuis sa sortie le 20 novembre 2019, la Reine des neiges II enchaîne les performances. Le film détrône "Le Monde de Némo" (2003) et réalise le meilleur démarrage pour un film d'animation en France : près de 2 millions et demi de spectateurs en cinq jours, 3 millions en deux semaines.

Disney compte désormais sur l'accumulation des tickets ces prochaines semaines pour -peut-être- tenter de battre le record d'entrée de ses deux plus gros succès : "Le Roi Lion" de 1994 et ses plus de 10 millions d'entrées ou encore Cendrillon, record absolu de la firme de Walt Disney, aux plus de 12 millions de tickets vendus : un record à replacer dans un contexte particulier, à une époque où la place de cinéma coûtait moins de trente centimes d'euros par personne.

Le film rencontre aussi un franc succès à l'international. Aux Etats-Unis, le film réalise le meilleur démarrage pour un film d'animation de fin d'année avec 127 millions de dollars de recettes pour le premier weekend.