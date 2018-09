Un an après le tournage du biopic sur le constructeur du Palais Idéal, 900 habitants d'Hauterives (Drôme) ont pu découvrir le film "Le Facteur Cheval" en avant-première ce lundi soir.

Hauterives, Drôme, France

La Palais Idéal du Facteur Cheval, les habitants d'Hauterives le connaissent bien. Le personnage du Facteur Cheval est plus flou, même pour certains qui ont travaillé à la restauration, à la conservation du monument.

Pierre Constant y a oeuvré pendant 20 ans. Avec le film réalisé par Nils Tavernier, il a l'impression d'avoir rencontré l'homme : "on a beau travailler beaucoup sur le Palais, l'image qu'on se fait du Facteur reste floue. Au fur et à mesure que le film se déroulait, je me disais: "mais oui, c'est lui, ce type là a été à mes côtés, quand je travaillais il était là, je ne l'avais pas vu". Je l'ai rencontré, je suis très heureux."

Pierre Constant : "après avoir travaillé pendant des années sur le Palais, j'ai rencontré le Facteur Cheval, je suis très heureux" Copier

Beaucoup d'habitants d'Hauterives expriment le même sentiment : le Facteur Cheval qu'ils avaient vu en photo, sur quelques gravures, a pris vie. Certains prennent le micro à la fin de la projection pour dire quelques mots à Nils Tavernier.

Le Facteur Cheval est mal à l'aise en société, ne sait pas parler avec son fils, met du temps à établir une relation avec sa fille, il est taiseux, ne verbalise pas ce qu'il ressent. Mais "c'est une belle âme", comme dit son épouse, Philomène (Laetitia Casta), dans le film.

Jacques Gamblin incarne ce personnage en peu de mots. Il a bouleversé Jade, 10 ans, quelques larmes encore sur ses lunettes à la fin du film : "ça m'a fait pleurer plusieurs fois ; on ressent les émotions que l'acteur émet au moment du tournage, c'est magique. Je ne regarderai plus jamais le Palais du Facteur Cheval de la même façon. Je le regarderai avec une histoire, une émotion, une vie, toute une vie dans le Palais".

Jade, 10 ans : "je ne regarderai plus jamais le Palais de la même façon" Copier

Le réalisateur Nils Tavernier explique qu'il n'était pas stressé de présenter ce film à Hauterives, le berceau du Facteur Cheval : "j'ai 53 ans, et pour la première fois de ma vie, je suis tranquille avec le film. C'est un film câlin, réconfortant, qui fait du bien, un film romantique. Je suis en accord avec le film".

Le film Le Facteur Cheval de Nils Tavernier, avec Jacques Gamblin et Laetitia Casta, sortira en salles le 16 janvier.