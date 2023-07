Le film "Leurs Enfants après eux" du romancier lorrain Nicolas Mathieu sortira en automne 2024

On connaît la date de sortie du film "Leurs Enfants après eux", tiré du roman de Nicolas Mathieu : ce sera le 18 septembre 2024. L'auteur vosgien relaye l'information sur son compte Instagram, non sans humour : "pas de choléra, pas d'émeutes, pas de guerre civile, pas d'inondation, pas d'attentat, pas de film de James Cameron. Septembre 2024, c'est nous. Basta".

Le tournage du film, réalisé par les frères Ludovic et Zoran Boukherma, doit débuter cet été dans la vallée de la Fensch et dans les Vosges . Gilles Lellouche et Anaïs Dumoustier font partie du casting.

Lauréat du Prix Goncourt 2018, "Leurs Enfants après eux" raconte l'histoire d'adolescents en Lorraine, lors de la désindustrialisation. On suit ces jeunes au cours de plusieurs étés, entre premières amours, ennui et violences urbaines.