Le film nantais "Pas comme des loups" bientôt nominé aux Césars ?

Le rêve continue pour le documentaire "Pas comme des loups", réalisé et produit à Nantes. Il est pré-sélectionné par l'Académie des arts et techniques du cinéma pour la cérémonie des Césars le 2 mars 2018. La liste des nominés dans la catégorie "films de court métrage" sera connue en janvier.

"C'est une super chouette nouvelle, on est sur un nuage !", réagit la productrice Emmanuelle Jacque, de la société nantaise Les Films du Balibari. L'incroyable aventure de ce film à petit budget (moins de 120 000 euros) signé du jeune nantais Vincent Pouplard n'est donc pas terminé. Le documentaire, qui au départ ne devait même pas sortir en salles, a déjà obtenu plusieurs prix dans différents festivals cette année. Et il pourrait désormais figurer dans la liste des cinq nominés dans la catégorie "films de court métrage".

Le documentaire a été pré-sélectionné parmi une liste de 500 films

Après avoir visionné environ 500 films, l'académie des Césars vient en effet de dévoiler sa liste des 24 pré-sélectionnés, et "Pas comme des loups" en fait partie : chacun des membres votants de l'académie recevra désormais un DVD d'ici fin décembre et devra voter, entre le 2 et le 30 janvier 2018. La liste des cinq nominés sera dévoilée le 31 janvier. On saura alors si l'équipe du film devra se rendre à Paris pour la cérémonie officielle des Césars le 2 mars prochain : "ce serait génial", poursuit Emmanuelle Jacque "mais de toute façon, tout ce qu'on vit depuis la sortie du film est déjà superbe."

Vincent Pouplard, chez lui à Nantes, le 21 avril 2017 © Radio France - Antoine Denéchère

Le film, qui dure 59 minutes, suit deux frères, Roman et Sifredi, âgés de moins de 20 ans, dans leur errance. A la limite de la délinquance, vivant de squat en squat, ils livrent leurs pensées et leurs mots dans une langue poétique qu'ils manient très bien. A Nantes, "Pas comme des loups" était resté à l'affiche plusieurs semaines, au Concorde et au Cinématographe.