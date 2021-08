Le Film "Tirailleurs", cherche de nouveaux figurants pour tourner dans les Ardennes

Qui aura la chance de tourner aux côtés d'Omar Sy ? Peut-être vous, si vous correspondez aux critères de l'équipe du film “Tirailleurs”, qui sera en tournage dans les Ardennes à l'automne, sous la direction de Mathieu Vadepied. Ce film, qui suit des tirailleurs au front pendant la Première Guerre Mondiale, se veut un hommage à tous ces soldats.

Afin d'étoffer son casting, la production recherche un homme d’origine africaine (Mali, Sénégal, Guinée, Côte d’Ivoire, etc), TRES grand et pouvant être "très inquiétant". Il s'agira de participer à 3 jours de tournage, les 26 août, 13 et 16 septembre.

Le tournage aura lieu dans les Ardennes, mais la production prendra en charge le déplacement et le logement. La personne retenue sera payée 400€ brut / jour.

Plus d'informations sur le casting ici : https://castprod.com/poste/casting-casting-comedien-pour-le-film-tirailleurs-de-mathieu-vadepied-avec-omar-sy/