Le film tourné en Dordogne avec Marina Foïs et Benjamin Biolay sortira en décembre

Ils étaient venus tourner en janvier 2021, en pleine crise du covid, à Coulounieix-Chamiers, à Bergerac mais aussi au café de la place à Périgueux sur la place du marché au bois. Dans ce film qui est censé se dérouler à Paris dans les années 80. On est en 1985, Marina Foïs et Benjamin Biolay interprètent les parents de Stella, une jeune fille qui essaye de trouver sa voie et qui découvre l'amour, la danse et les boîtes de nuit.

Le film doit sortir en salles le 14 décembre prochain. Il s'agit du premier film de Sylvie Verheyde. Le département a versé 40.000 euros via le fonds de soutien à la production cinématographique et audiovisuelle.