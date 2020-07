Le fils de Victor Lanoux en dédicace à Guéret pour présenter son nouveau livre "Victor, mon père"

"C'est à quel nom ?" Les passionnés se relaient à la table de Richard Lanoux. Le fils de l'acteur Victor Lanoux, décédé le 4 mai 2017, est assis à une table de l'espace culturel du E.Leclerc de Guéret pour dédicacer son nouveau livre, Victor et moi. Sorti en mars, il y a raconte la vie de son père, mais aussi la relation parfois compliquée qu'il entretenait avec lui. Chaque client a son anecdote à raconter, ses souvenirs à exposer. Car ici, Victor Lanoux était presque l'enfant du pays. Placé en Creuse pendant la Seconde Guerre mondiale, alors qu'il n'est qu'un enfant, il y restera plusieurs mois par an jusqu'à la fin de ses jours.

"Ma belle-mère a été déplacée en même temps que lui, ils étaient dans le même train", raconte Yannick, son livre signé à la main. "Dans la famille, on lui voue une vraie passion. J'ai même un cousin qui avait prêté l'extérieur de sa maison pour tourner des scène du film "Nous irons tous au paradis !" Certains viennent aussi en apprendre un peu plus sur Louis la Brocante, interprété pendant seize ans par Victor Lanoux. "On 'a pas loupé un seul épisode mais on avait envie d'aller plus loin", explique Marie-Claude.

Un amour réciproque avec les Creusois

Cet amour que lui portent les Creusois, Victor Lanoux leur rend finalement assez bien. "Dès qu'il en avait l'occasion, il en profitait pour parler du département", se souvient Patrick, l'un de ses anciens compagnons de pêche. "Je me souviens même qu'il avait une affiche de la Creuse dans un commissariat de l'une de ses séries, et qu'à chaque fois il y avait au moins un gros plan sur cette image. Je ne connais personne de connu qui ait autant apporté au département." "C'est vrai que c'est une sorte de repère", embraye Richard Lanoux, le fils de l'acteur. "Il avait déjà réussi à s'inviter dans toutes les familles, et le fait de parler de la Creuse lui donnait une importance particulière ici."

Le livre « Victor, mon père », écrit par Richard Lanoux, est sorti en mars dernier. © Radio France - Bastien Munch

Selon l'auteur de Victor, mon père, il contribuait aussi au bien-être des Creusois. "J'ai entendu une femme il y a quelques minutes me parler de la fête de La Chenaud", commence-t-il. Victor Lanoux organisait ces fêtes pour les habitants, en invitant toujours des acteurs parisiens. "Elle m'a remercié parce que ça lui a permis de voir un autre décor, d'être plus ouverte d'esprit et d'avoir de nouveaux moments de distraction. Il y avait plus de 15 000 personnes aux dernières fêtes, on en parlait beaucoup dans les médias. C'était la plus belle façon de faire connaître la Creuse."

Preuve de cet attachement des Creusois à l'acteur disparu : une esplanade Victor Lanoux doit être inaugurée à La Chapelle-Taillefert à midi.