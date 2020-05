Le Fimu à Belfort aura bien lieu... sur les réseaux sociaux

Depuis l'annonce au mois d'avril de l'annulation du Fimu pour cause de crise sanitaire, les inconditionnels de ce festival, qui attire depuis 33 ans des dizaines de milliers de personnes dans les rues de Belfort, ne cachent pas leur déception. Pour garder le lien avec eux, les organisateurs et la ville de Belfort ont décidé de proposer des pastilles musicales à vivre via les réseaux sociaux.

Garder le lien avec le public

Ces rendez-vous musicaux prendront la forme de vidéos de groupes qui ont retenu l’attention du public ces dernières années, avec des concerts filmés spécialement pour l’occasion. Des artistes locaux et des groupes nationaux et internationaux seront également diffusés en direct depuis les régions où ils résident.

Le Brésil à l'honneur

D’autres pastilles musicales présenteront un groupe dans la thématique du Brésil, et un groupe local proposera aussi un mini concert dans un lieu emblématique de Belfort. Ces deux groupes seront d'ailleurs à l’affiche du FIMU 2021 et seront donc dévoilés en avant-première. Pour suivre ces vidéos musicales, rendez-vous vendredi 29 et samedi 30 mai à 18 heures, dimanche 31 mai et lundi 1er juin à 12 heures sur les pages facebook de FimuOfficiel et Belfortofficiel.