Le flowpulse, nouvelle activité à la piscine de Montauban

Le flowpulse, c'est un peu la planche de natation 2.0 ! La piscine Ingreo de Montauban (Tarn-et-Garonne) a fait l'acquisition de huit de ces machines cet été. Il s'agit de propulseurs nautiques électriques, qui permettent aux nageurs d'avancer dans l'eau sans avoir besoin de battre des jambes.

Un flowpulse, deux vitesses

"Ca permet de se mouvoir à deux vitesses différentes : 4,5 et 6,5 km/h, explique Jean Lescout, chef de bassin. Quand on compare à certains professionnels, comme Florent Manaudou qui nage au moins à 8 km/h, le flowpulse permet quand même d'atteindre les 3/4 de sa vitesse !". Pour orienter sa trajectoire c'est simple : comme lorsque l'on conduit une voiture, c'est le regard et la tête qui guident les mouvements. On peut alors nager en surface, ou plonger en profondeur pour s'adonner à des vrilles ou des pirouettes acrobatiques.

Au fond du bassin, Jean Lescout et son collègue, Simon Hernandez, ont disposé une palanquée de cerceaux colorés. "Quand des enfants viennent essayer le flowpulse, on leur fait faire la course dans ce parcours", raconte ce dernier. Cette activité se veut ludique, mais elle a aussi des vertus pédagogiques selon le maître-nageur : "Quand des enfants ont peur de mettre la tête sous l'eau et restent cramponnés au bord de la piscine, on peut leur proposer cet outil. S'ils s'amusent ils seront plus promptes à vaincre leur peur".

Une activité adaptées aux personnes en situation de handicap

Jean Lescout indique que cette activité a aussi été pensée pour les personnes en situation de handicap : "Ca permet de retrouver dans le milieu aquatique une certaine liberté qu'on n'a plus sur le côté terrestre si, par exemple, on est paralysé au niveau des jambes".

Pour tester le flowpulse, la piscine de Montauban propose 4 sessions d'essai gratuites les 16, 17, 23 et 24 août entre 10 heures du matin et midi. Pour y participer il faut payer le prix d'une entrée classique, puis s'inscrire sur un créneau pour essayer la machine avec un maître-nageur. A partir de septembre, les séances deviendront payantes et coûteront 12 euros les 20 minutes.