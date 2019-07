Le fondateur du parc archéologique Samara, Bruno Lebel, est mort

La Chaussée-Tirancourt, France

Le fondateur de Samara, Bruno Lebel, est décédé ce week-end. Le sculpteur s'était lancé dans la conception de ce parc naturel et archéologique à La Chaussée-Tirancourt en 1982. Samara fête cette année ses 30 ans, avec notamment ce week-end des animations autour de la Rome antique. Une minute de silence a été observée avant le début du spectacle ce dimanche.

Son projet se sent partout, à chaque pavé, à chaque arbre qu'il a planté - L. Moignet, le directeur de Samara

Ludovic Moignet, actuel directeur du parc, y tenait : "C'est quelqu'un qui comptait beaucoup pour Samara. On a longtemps eu peu de nouvelles de lui, et depuis quelques années il revenait à Samara. Il nous prodiguait ses conseils, il nous expliquait ce qu'il avait voulu faire avec ce parc. _J'ai découvert un univers_. C'est quelqu'un qui avait une vision, et aujourd’hui on sait bien que parfois on manque de cette vison. Et elle est encore prégnante à Samara. Son projet se sent partout, à chaque pavé, à chaque arbre qu'il a planté. On est sous l'empreinte Bruno Lebel, et on en est très fiers. C'est une grande perte pour le parc, toute l'équipe est très touchée. Je pense que c'est un grand personnage de la Somme qui vient de nous quitter".

Christian Manable, sénateur et ancien président du Conseil départemental de la Somme a été très touché en apprenant la nouvelle. Il connaissait bien Bruno Lebel : "c'est un monsieur qui en imposait, déjà par _sa prestance physique, son charisme et son talent_. Il a été premier prix de Rome, c'est à lui que l'on doit l’édification des dômes qui constituent le musée de la préhistoire au parc de Samara. Une architecture novatrice, et qui s'intégrait parfaitement à ce parc de la préhistoire qui a aujourd'hui, grâce à lui, une réputation nationale, voire internationale".