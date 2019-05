Le food trucks Festival 86 à l'unisson

Poitiers, France

"Le food trucks Festival 86" débute vendredi soir à l’îlot Tison pour tout le weekend. Près d'une trentaine de camions food trucks prennent leur quartier dans ce coin de verdure au bord du Clain en contrebas de Poitiers. Deux fois plus de "commerçants ambulants" pour cette 2ème édition avec de fortes ambitions : l'an dernier 5.000 personnes avaient répondu présent, les organisateurs en attendent le double cette année. Outre la nourriture il y aura aussi des animations et bien sûr des concerts.

D'ailleurs, le sujet est devenu sensible à l’îlot Tison, certains riverains se plaignant des nuisances sonores le soir avec la Guinguette.

Des places assises et une scène de concert © Radio France - Vincent Hulin

Bien sûr que les organisateurs aimeraient être libres de mettre des concerts et faire du bruit jusqu'à point d'heure, mais il existe une réglementation, d'autant que certains habitants du voisinage sont montés au créneau dernièrement. Frédéric Brousse, à la tête de la Frite Belge, et organisateur du Festival Food Trucks 86 tient à les rassurer : " Il y a un contrat qui est installé entre la ville et la Guinguette et qui porte sur 85 décibels, pour notre Festival nous avons un arrêté municipal et nous allons rester dans les mêmes normes, _l'idée n'est pas de dire j'ai un arrêté je vais mettre la musique à fond et les riverains je m'en fous_...pas du tout, c'est de trouver un arrangement à l'amiable".