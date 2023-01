Le foot en marchant rassemble de plus en plus d'adeptes en Charente-Maritime

Le foot en marchant réuni de plus en plus d'adeptes

Né en Angleterre en 2011, le foot en marchant compte de plus en plus de licenciés en France . La Charente-Maritime ne fait pas exception. Le week-end du 28 et 29 janvier sur les terrains du complexe sportif de l'Oumière à Saint-Pierre-d'Oléron se tenait un stage de cohésion. Au programme : entraînement pour l'équipe de France des plus de 60 ans et découverte du sport pour les autres.

ⓘ Publicité

Une discipline qui prend de l'ampleur

La discipline compte désormais 12 clubs avec 17 ou 18 équipes en Charente-Maritime . En 2023, d'autres vont rejoindre l'aventure. "On va avoir des équipes dans tous les secteurs, c'est intéressant ! Après, chacun fait comme il peut avec son niveau et ses effectifs. L'intérêt c'est que chacun prenne du plaisir" , souligne Joël Gaudin, qui joue depuis trois ans au club de foot en marchant et qui a rejoint la sélection nationale en octobre dernier.

L'équipe de France de foot en marchant réuni sur le terrain du club de l'Île d'Oléron Football © Radio France - Lucas Bouguet

L'équipe de foot en marchant de l'Île d'Oléron Football a été créée en 2019, juste avant le Covid. Elle compte aujourd'hui vingt licenciés . "C'est aussi un bon facteur d'intégration pour les nouvelles personnes qui viennent s'installer sur l'île" , souligne Joël Gaudin, également membre de la commission technique du district de football de Charente-Maritime.

Le foot en marchant, ça fait d'abord rire les gens

Une initiation était proposée dimanche à 11 heures. L'occasion pour des jeunes aussi de tester cette discipline qui fait d'abord rire les gens . C'est exactement ce qui s'est passé pour Manuel Chevreuil, le dirigeant d'Urban'ext à Yves. Mais le quinquagénaire a vite compris que c'était du sérieux et aujourd'hui le nom de son entreprise s'affiche comme sponsor sur les maillots de la sélection nationale. Il voit aussi le côté bénéfique que peut avoir la promotion du foot en marchant sur un public plus âgé. "Je pense qu'il faut aider les personnes qui sont un peu en manque de sport à retrouver une activité physique. C'est mon cas, avant je jouais au football mais je ne peux plus aujourd'hui. C'est pour ça qu'il est important pour moi de faire connaître ce sport. Nous avons d'ailleurs l'intention de créer un club de football en marchant à Yves, alors je viens voir un peu comment ça se passe."

"Retrouver du plaisir et des sensations"

Pour Jacques Maupilier, 65 ans et ancien joueur du club vendéen des Herbiers, c'est que du plaisir. "Il y a un an, je ne connaissais pas encore le foot en marchant et on sent bien qu'il y a un engouement." Une pratique "très enthousiasmante" pour le gardien de l'équipe de France des +60 ans. "Au départ on a toujours un petit frein quand on entend parler de foot en marchant mais on peut vraiment retrouver du plaisir et des sensations. Ce qui est très intéressant c'est que c'est très abordable pour des gens qui n'ont jamais joué au football." Ce week-end, le gardien s'entraînait avec ses coéquipiers sur les terrains de l'Île d'Oléron Football.

loading

Un ancien joueur de Ligue 1 parmi l'équipe de France

La nouvelle recrue de l'équipe de France de foot en marchant des + 60 s'appelle Pascal Françoise. L' ancien joueur professionnel de Ligue 1 qui a notamment joué à Lille, Lens ou Saint-Etienne, s'entraînait pour la première fois ce week-end avec ses coéquipiers de la sélection nationale. Il a d'ailleurs découvert la discipline très récemment. "Je m'aperçois qu'il faut marcher et c'est pas évident quand on a couru toute sa vie", note amusé le Caenais de 64 ans qui habite aujourd'hui à Ciré-d'Aunis en Charente-Maritime.