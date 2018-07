La Qwant Foot Volley World Cup se déroulera du 28 juillet au 3 août à Piana et Ajaccio. Cette compétition de footvolley rassemble 17 des meilleures équipes mondiales. Brésil, Italie, Paraguay France etc.... Les champions nationaux se retrouveront dans un premier temps sur la plage d'Arone à Piana puis sur la place du Diamant à Ajaccio.

Le gratin mondial du foot volley va donc poser ses valises en Corse l'espace de quelques jours, et la France y sera représenté par la paire insulaire Ottaviani-Alessandri, championne d'Europe de la discipline!

Un rêve de gosse qui se réalise pour Antoine Ottaviani, 26 ans

Lorsque l’on se déplace en Europe, on entend souvent « mais comment faites-vous dans une si petite île, 300 000 habitants, pour avoir de si bons résultats et de si bons éléments ? ». Cet événement est inscrit au circuit européen et international et qui est très prisé en Europe et au-delà. On est très contents de se confronter aux meilleurs joueurs mondiaux.

Pour l'occasion, l'ancien défenseur de la Seleçao -la sélection de football brésilienne- Aldair, 65 ans, jouera sous les couleurs de l'Italie.

Le Foot volley, ou Futevolei en brésilien, est l'un des sports les plus pratiqués sur le sable des plages corses, où poteaux et filets sont parfois plantés de manière permanente.

Alexandre Farina, président de l'association Ipanema Footyvolley et co-organisateur de l'événement, s'enorgueillit cela dit que la Corse soit l'un des précurseurs de ce sport... et même l'initiateur, à l'en croire !

C'est fou parce que c'est ici que le foot volley est né ! Au début des années 1990, c'est un joueur brésilien qui s'est mis sur un terrain de volley et qui a joué avec les pieds. Et nous petits, on regardait ça avec admiration et aujourd'hui on va recevoir les meilleurs joueurs du monde ! On espère voir une équipe corse en finale, et moi j’espère voir une équipe corse championne du Monde !