Danjoutin, France

Ils se réunissent tous les lundis de 10h à 11h30 au gymnase municipal de Danjoutin pour une bonne partie de football... en marchant. Un nouveau concept né outre-Manche et importé en France par un retraité anglais.

Interdiction de courir

"J'ai entendu parler de ce sport à la télévision, explique Paul, secrétaire du club de l'Âge d'or . Comme nous cherchions des activités nouvelles, j'ai contacté la personne qui avait importé le sport en France. Il nous a envoyé les règles. On essaie de les appliquer depuis trois séances."

Jean-Claude, président du club de l'Age d'or de Danjoutin, a longtemps joué au foot. Aujourd'hui il apprend à jouer autrement. Copier

Les matchs durent huit minutes avec deux minutes de pause à la mi-temps. Il est interdit de tacler, lever la balle au-dessus des épaules et... de courir. "C'est très dur ! mon cerveau me dit : il faut que tu y ailles !" mais l'arbitre est là pour empêcher Patrick, ancien coéquipier de Guy Roux à l'AJ Auxerre, d'accélérer le pas. Autant dire qu'il ne vaut mieux pas tenter les passes dans la course. Les contre-attaques ne sont pas conseillées non plus.

Au début on croit que ça va être facile - Paul

Pas plus de six joueurs et trois remplaçants par équipe. © Radio France - Simon Cardona

Même si c'est lui qui a proposé ce sport à son association, Paul a lui aussi beaucoup de mal à se retenir de courir : "Il faut toujours qu'il y ait un pied qui touche le sol. C'est très dur, au début on se disait : c'est une plaisanterie ce sport. Mais c'est vraiment dur et frustrant. Et ça fatigue."

8 minutes pour dérouiller les articulations

Pratiquer ce sport permet à ces seniors de toucher de nouveau au ballon rond, boudé depuis plusieurs années pour certains. Le football est un sport physique où l'on peut se blesser facilement, qui réclame une certaine endurance cardiaque. Ici pas de coups, pas de course à en perdre le souffle. "Démarrer, marcher un peu plus vite. Ça nous permet de faire des efforts qu'on n'a pas l'habitude de faire tous les jours", affirme Patrick.

Les footballeurs et footballeuses du Club de l'Âge d'or de Danjoutin sont pour l'instant une dizaine. Ils tendent les bras à tous ceux (de plus de 55 ans) qui voudraient les rejoindre pour démocratiser ce sport. Avant peut-être, d'organiser des matchs contre d'autres associations de la région.