Le footballeur brestois Paul Lasne a dédicacé son livre dans un hypermarché

"D'habitude, c'est des maillots, des écharpes, aujourd'hui c'est un livre, c'est plus facile à signer" constate Paul Lasne, au beau milieu de la toute première séance de dédicace littéraire de sa carrière. Le footballeur professionnel de 32 ans assure la promotion de "MurMures", ouvrage qui compile une quarantaine de textes courts écrits lors du confinement du printemps 2020. Une incursion plutôt réussie sur un terrain où personne ne l'attendait.

Belle plume

"C'est un bel objet éditorial, estime Gwen Duguy, le responsable de l'espace culturel du E.Leclerc de Porte de Gouesnou. Le contenu est très soigné, on sent le plaisir que Paul Lasne a pris à écrire ses chroniques." Dans la file d'attente, les lecteurs ont aussi apprécié le livre. "Je l'ai trouvé très bien. J'ai été assez étonné, je ne pensais pas qu'un footballeur pouvait avoir une si belle plume" avoue Tanguy, supporter brestois depuis plus de quinze ans. "Je l'ai lu en une soirée, j'ai beaucoup aimé" dit Aurélie. Au point d'avoir "des frissons" face à certaines situations rappelant cet enfermement collectif de 55 jours. "C'est finalement assez universel, reconnaît Paul Lasne. Ça me fait plaisir que les gens soient curieux, de s'ouvrir et de percer un peu ce qui peut se passer derrière la vie d'un joueur de foot et ne pas s'arrêter aux clichés."

Pas la bousculade

Le natif des Hauts-de-Seine, arrivé à la pointe bretonne à l'été 2019, prend manifestement goût à échanger avec ses supporters-lecteurs. "C'est amusant de sortir un peu du contexte foot et de faire autre chose, avec des gens qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir" explique Paul Lasne. Sans pour autant refuser de signer un maillot rouge, ou une casquette du SB29. "Je pense que si j'avais pas l'étiquette de footballeur, y'aurait personne aujourd'hui" dit-il, lucide.

Étonnamment, ce n'est pas franchement la bousculade dans l'espace culturel. En une bonne heure, toutes les personnes désireuses de personnaliser leur exemplaire ont pu être satisfaites. Beaucoup confient au footballeur leur impatience de revenir au stade. "Pour le printemps j'espère, répond Paul Lasne, parce que ça nous manque beaucoup à nous aussi. Ça fait bizarre de jouer dans des stades vides."