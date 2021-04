Le footballeur Zlatan Ibrahimovic et une pléiade de stars dans le prochain film Astérix, tourné en Auvergne

Aux côtés d'autres personnalités comme le rappeur Orelsan, les youtubeurs McFly et Carlito, ou encore la chanteuse Angèle, le footballeur Zlatan Ibrahimovic devrait être en Auvergne, l'an prochain, pour le tournage du prochain film Astérix, réalisé par Guillaume Canet.

Le footballeur Zlatan Ibrahimovic, qui a joué au PSG et évolue aujourd'hui à Milan, sera dans le prochain film Astérix, tourné dans le Sancy.

Autoproclamé roi de Suède pour son retour en sélection nationale après cinq ans d'absence, Zlatan Ibrahimovic viendra-t-il régner sur le lac du Guéry ? Le footballeur, qui a fait les beaux jours du PSG (2012-2016), sera au casting du prochain film Astérix, nommé "L'Empire du milieu". Il y jouera un nom à la hauteur de son ego : Antivirus. La star suédoise a déjà contracté et vaincu le covid-19.

Une pléiade de stars en Auvergne

Ce prochain Astérix, réalisé par Guillaume Canet, sera tourné en bonne partie en Auvergne, et plus précisément au lac du Guéry, lieu supervisé et validé par Canet lui-même. Le mois dernier, un appel à figurants (majoritairement des hommes d'origine asiatique, mais aussi des hommes de taille moyenne pour jouer les Romains) avait aussi été lancé.

Le casting, dévoilé aujourd'hui, est hallucinant. Guillaume Canet lui-même jouera Astérix, tandis que Gilles Lellouche sera Obélix. Marion Cotillard sera Cléopâtre et Vincent Cassel en César, tandis qu'Angèle campera Falbala, Jérôme Commandeur sera le chef Abraracourcix, Audrey Lamy jouera Bonemine, et Philippe Katerine incarnera le barde Assurancetourix.

Mais surtout, parmi les stars annoncées, dans des rôles plus ou moins longs, il y aura, outre Ibrahimovic, les youtubeurs McFly et Carlito (Radius et Cubitus), le rappeur Orelsan (Titanix) ou le chanteur Mathieu Chedid (Remix). Côté empire du milieu, l'humoriste Manu Payet jouera Ri Qi Qi.

Avec un casting pareil, le film devrait se situer à mi-chemin entre le cultissime Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre (2002, réalisé par Alain Chabat), et Astérix aux Jeux Olympiques (2008, qui voyait déjà une pléiade de stars intervenir, comme Zinédine Zidane, Michael Schumacher, Amélie Mauresmo ou Tony Parker).

Astérix : L'Empire du milieu sortira courant 2022.