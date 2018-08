Créé en Hollande en 2009 le Footgolf est arrivé en France quelques années plus tard. Cette activité est proposée depuis quelques semaines au practice des 4 Arpents, à Monéteau

yonne

A Monéteau, on peut jouer au foot-golf, un sport tout jeune, mi-foot mi golf comme son nom l'indique.

Un parcours de 9 trous quasiment identique à un parcours de foot , avec quand même une différence de taille. Celles des bogey , ce sont les trous dans lesquelles va finir le ballon . Jean Philippe est l'un des deux créateurs du terrain de footgolf. "Ils font 56 centimètres de diamètre."

Sylvain Wiltord, champion d'Europe en 2000 avec les bleus, ambassadeur du footgolf en France © Maxppp -

Ce sport on l'a compris se joue avec le pied. On tape dans le ballon pour se rapprocher au maximum du trou , mais pas n'importe comment. "Il faut aussi avoir le sens de la précision, de la distance. Le dosage et puis l'intelligence aussi. Des fois, il vaut mieux perdre un coup pour se replacer, plutôt que de rechercher un coup inaccessible."

Conclusion la pratique du footgolf n'est pas aussi évidente qu'elle y parait. Des jeunes en stage à l'AJ Auxerre sont justement venus se tester. Voici leurs impressions. " C'est étrange de jouer au golf en même temps qu'au foot. C'est bizarre. En plus le terrain est plein de faux rebonds, mais c'est bien ça rajoute de la difficulté. "

Le footgolf se pratique à Monéteau au practice de golf des 4 Arpents. Le reportage de Damien Robine Copier

Les jeunes footballeurs en stage à l'AJ Auxerre sont venus tester le footgolf à Monéteau © Radio France - Damien Robine

Entre amis en famille, le footgolf c'est pour s'amuser. Mais c'est aussi un sport à part entière , la France a terminé 9eme de la coupe du monde 2016 en Argentine. A Monéteau , on se dit prêt à créer un club, avec des personnes qui veulent faire de la compétition. Alors avis aux amateurs

La pratique du footgolf à Monéteau, c'est sur réservation sur le site internet de l'Association golfique de l'Auxerrois : https://aga\-golf\.org/