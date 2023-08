Le Foreztival débute à Trelins et attend un record d'affluence, 40 000 spectateurs

France Bleu Saint-Etienne Loire : A quelques heures du début du festival. Comment vous vous sentez ? Est ce que tout est prêt ?

Laure Pardon, directrice du Foreztival : Les premiers artistes sont là. L'équipe et les équipes sont en place. Le site est en place et c'est un sacré défi. C'est une édition record, un gros travail qui a été fait.

On attend entre 38 et 40 000 personnes ! C'est fou, ça fait du bien, ça fait plaisir et on voit que le public répond présent.

Qu'est ce qui les attire ces spectateurs ?

Je ne sais pas. Nous ont dit qu'il est fait avec le cœur, c'est certainement vrai. Je pense que le public le ressent aussi. On a aussi un travail qui est fait par nos deux programmateurs, qui est assez extraordinaire, avec une diversité musicale qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs. Des têtes d'affiche, des découvertes de tous les styles, quatre scènes, quatre ambiances qui promettent de proposer une très grande diversité et de faire plaisir à tout le monde. Je pense que c'est quelque chose qui marque et qui fait qu'on en est là aujourd'hui.

Parlons de cette programmation, il y a notamment le groupe Shaka Ponk, qui fera son dernier concert à Trelins.

Ils arrêtent leur tournée ensuite, c'est un événement, c'est un défi aussi de les accueillir. C'est un très gros groupe et qui dit très gros groupe dit grosse affluence, grosse exigence aussi en terme de technique et d'accueil et toute l'équipe a extrêmement bien bossé et ça va nous permettre d'accueillir 16 000 personnes samedi.

Gazo ce vendredi c'est assez fou aussi. Mass Hysteria, ca faisait longtemps qu'on n'avait pas mis du punk et du metal, ça fait plaisir de les retrouver. Bernard Lavilliers dimanche, c'est toujours un plaisir.

Et puis c'est vrai que ça nous permet d'ouvrir la programmation encore plus que ce qu'on avait fait ces dernières années. Les Stéphanois de l'Entourloop, les copains à la maison et sous chapiteau, de super belles découvertes comme Atili. Enfin, il y en a vraiment pour tous les goûts.

Le site du Foreztival à Trelins © Radio France - Aurélie Jacquand

C'est le même esprit côté nourriture, avec de la nourriture locale qui est proposée.

Il y a 100% de nourriture locale et quasiment sur les boissons également. C'est aussi ce qui porte le foreztival depuis le départ. C'est un festival de territoire : ce sont des jeunes d'ici qui ont voulu faire quelque chose ici. Donc pour nous valoriser le territoire, le Forez, c'est naturel. On l'a toujours fait comme ça.

La tartifourme, c'est plus de 14 000 parts qui seront vendues ce week-end.

Sur la bière, Ninkasi est notre partenaire principal et c'est Tarare donc à 50 kilomètres de Trelins. On se construit toujours aussi avec les forces qu'on a autour de nous et c'est ce qui explique aussi notre solidité.

Le Foreztival peut-il encore grossir ou est ce qu'à 40 000 personnes on est au maximum? Plus de spectateurs induirait d'avoir plus de bras pour faire tourner et plus de sécurité.

Des bras on en a, 650 bénévoles, donc je ne me fais pas de souci là-dessus, mais c'est aussi un choix de ne pas toujours aller vers la course au développement. Si on est là au bout de 17 ans, c'est aussi qu'on a su faire preuve de responsabilité, d'humilité d'année en année, de développer étape par étape. Je pense que là, on est vraiment sur une édition de la maturité. 16 000 personnes sur un soir, 40 000 personnes sur un week-end, c'est fou quand on y pense, c'était 3500 personnes accueillies en 2005 !

Je ne dis pas qu'à l'avenir, c'est pas quelque chose qu'on va mettre sur la table, mais pour l'instant, c'est surtout de réussir cette édition. L'idée n'est pas de grossir dans les deux prochaines années en tout cas.