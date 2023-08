Le Foreztival met l'écologie sur le devant de la scène

Comme un symbole, le groupe Shaka Ponk sur la scène du Foreztival. Les artistes ont annoncé vouloir se séparer et mettre un terme à leurs tournées en 2024 afin de se mettre en adéquation avec leurs valeurs écologistes. Depuis de nombreuses années le Foreztival aussi met l'écologie à l'honneur.

Dans les différents bars du site, les boissons sont servies dans des éco-cups, des verres en plastique recyclables qui sont d'ailleurs fabriqués dans la Loire. Pour le repas, la fameuse Tartifourme est dans un plat en carton, les couverts sont en bois.

Des cendriers de poche sont distribués gratuitement à tous les festivaliers. © Radio France - Marine Clette

C'est pareil pour le dessert : les glaces artisanales et locale de Guillaume Moulin "Pour le packaging, on a choisi des pots en carton. Après, tout est compostable, même les cuillères. On est dans quand même dans le pré des copains !", sourit le chocolatier.

Il faudrait donc éviter de le salir ! Alors pour ça il y a Pierre et Lilia, ils font partis des bénévoles qui trient les poubelles pendant les 3 jours de festival "On fait un sur-tri. On prend tout ce qui est pourri dans les poubelles parce que ça a été mal trié par les gens, pour les mettre dans la bonne poubelle", explique Pierre. Lilia de compléter "On fait ce qu'on peut pour essayer de limiter la casse."

Pour ce qui est des cigarettes des cendriers de poches sont distribués gratuitement à l'entrée du festival. Enfin, en plein milieu du site, on trouve des toilettes sèches, mise en place par l'entreprise Les Gandousiers . Émilien est l'un de référents "Il y a juste un tapis roulant qui ramasse tout sur quatorze cabines. Une chasse d'eau, c'est entre six et dix litres, donc ça fait des milliers, des centaines de milliers, voire des millions de litres d'économisés sur un festival comme ça", calcule Émilien.

Les déjections sont ensuite stockées à quelques kilomètres de là pour fermenter puis être utilisées en engrais par les agriculteurs locaux.

Sur le site on trouve des toilettes sèches, mises en place par l'entreprise Les Gandouziers. © Radio France - Marine Clette

Des productions 100% locales

L'écologie est aussi au cœur des assiettes. Pas question de faire venir des mets du bout du monde. Le festival a fait appel à des producteurs locaux. Alors pour trouver la cantine pas besoin de plan...tout se joue à l'odeur ! Sous la tonnelle, une énorme poêle de 3 mètres de diamètre, spécialement fabriquée pour l'occasion. À l'intérieur frétillent des centaines de kilos de pomme de terre, baignées dans de la crème, des lardons, des oignons et de la fourme de Montbrison : la Tartifourme !

Alors pendant que Jacky et Alain remuent le mélange avec de grandes spatules de bois "Des centaines de coups de rame ! Pour que ça se mélange et que ça fonde bien, que ce soit homogène", Alexandre est à la découpe de la fourme : "Là, dans une caisse, on a douze tommes et chacune fait environ 2 kilos. Donc on fait le calcul, on a 24 kilos pour une tournée de tartifourme !" Et il y en aura 10 des tournées, soit 240 kilos de fromage par soir !

Pour le dessert, on vous propose de la glace artisanale : gout fraise, vanille ou encore mojito ! Une glace là encore 100% locale, fabriquée par Guillaume Moulin "L'idée, c'était de faire de la glace avec des produits locaux à moins de 50 kilomètres. Là, j'ai fait à peu près 5000 pots"

Et puis les bénévoles aussi mangent local, avec l'entreprise montbrisonnaise le Carré des Lys.