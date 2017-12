Cherbourg-en-Cotentin, France

L'AFQUER compte une vingtaine de membres : des cherbourgois amoureux du site, des archéologues, artistes, sociologues...Français ou étrangers, tous veulent faire revivre le fort sous l'impulsion du propriétaire Boubekeur Khelfaoui qui les a convaicu de le suivre...

L'homme d'affaire parisien gérant d'une société immobilière a acheté la bâtisse aux enchères le 15 mai dernier pour 500 000 euros. Pour l'instant il ne sait pas encore ce qu'il va en faire concrètement. L'association est là pour faire germer aussi des idées. On sait juste que ça tournera autour de la culture et du patrimoine. En attendant, après avoir ouvert le fort au public pendant les journées du patrimoine, une manifestation aura lieu l'été prochain : "le festival des continents". Et en 2018 elle donnera la part belle à l'Afrique et sa culture.