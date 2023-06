Le forum Jacques-Prévert fête ses 50 ans cette semaine à Carros

Depuis 1972, le Forum Jacques Prévert de Carros propose des activités et des spectacles pour tous les publics ! Pour célébrer ces 50 ans, l’équipe vous invite à une semaine de fête et de spectacles. France Bleu Azur a interrogé ceux qui font le FJP en 2023. Évidemment, c'est non exhaustif!

Illustration - Le Forum Jacques Prévert fête ses 50 ans "50 ans, c'est un bel âge pour un projet qui n'a pas vieilli et qui sera dignement fêté en juin 2023 sous un beau chapiteau de cirque !" annonce Pierre Caussin, l'actuel directeur du Forum Jacques Prévert à Carros. Illustration - Pierre Caussin, Directeur du Forum Jacques Prévert vient régulièrement sur France Bleu Azur parler de l'actualité du Centre Culturel © Radio France - Arno Visconti Pour fêter les 50 ans du Centre Culturel, on voit les choses en grand avec toute une semaine d'animations au Parc de la Tourre, un grand chapiteau de cirque installé, un programme que vous pouvez découvrir ICI . Pour en savoir plus sur l'emblématique lieu de culture Carrossois on a interrogé le président de son Conseil d'Administration, l'artiste qui y est associée Caroline Duval et Justine Lemonnier, chargée des relations publiques du Forum. "On a cette volonté de faciliter l'accès à la culture pour tous" Justine Lemonnier, est chargée des relations publiques du Forum. Dans cet entretien, elle nous présente l'histoire du lieu, les ateliers proposés, les tarifs (pas chers) et les nouveautés et projets à venir. loading Illustration - Activité théâtre au Forum Jacques Prévert de Carros - Forum Jacques Prévert "Pas d'ingérence chez nous", le président du Conseil d'administration du Forum Jacques Prévert nous explique son rôle Maillon essentiel du Forum Jacques Prévert, le Conseil d'administration. Le forum est géré sous une forme associative depuis ses débuts. Composé de bénévoles, qui viennent de tous milieux (chef d'entreprise, agriculteur,...), il exclut les personnes engagées politiquement mais donne son avis sur la politique salariale, tarifaire et artistique du Centre Culturel. loading Caroline Duval, artiste associée au Forum Jacques Prévert : "avec le Forum, j'ai trouvé ma vocation" Cette artiste a grandi à Carros et c'est même avec le Forum Jacques Prévert qu'elle a trouvé sa vocation. Être une artiste multi-disciplinaire. Cette année, en tant qu'artiste associée, elle a travaillé ses liens avec le public. Illustration - Caroline Duval, artiste associée au Forum Jacques Prévert - Forum Jacques Prévert loading Fêtez les 50 ans du Forum Jacques Prévert dès mercredi 21 juin Illustration - L'affiche des 50 ans du FJP : le Forum fait son cirque ! Mercredi 21 Juin, fête de la musique (Parc de la Tourre, Carros) Venez jouer du ukulélé avec l'association Bouge ton uke ! ➡︎ 18h45. Dansez au son du Walk About Sound System, le camion DJ ambulant ➡︎ 21h, en partenariat avec la Ville de Carros. Vendredi 23 Juin, début du week-end des 50 ans du FJP (Parc de la Tourre, Carros) Spectacle: Okami et les 4 saisons du cerisier / Cie entre chien et loup ➡︎ 18h30. Spectacle: Pandax / Cirque la Compagnie ➡︎ 20h30, sous chapiteau. Samedi 24 Juin, soirée festive des 50 ans du FJP (Parc de la Tourre, Carros) Animations pour les familles: maquillage, magie, barbe à papa… Spectacle: Okami et les 4 saisons du cerisier / Cie entre chien et loup ➡︎ 10h30. Le FJP souffle ses 50 bougies en musique avec Musique le Groupe, les musiciennes de Cirque La Compagnie ! Puis place à la danse avec le DJ set d'Afronymous – Sai, à bord de sa mythique Fiat 500 de 1968 ! ➡︎ 21h15. Dimanche 25 Juin, soirée de clôture des 50 ans du FJP (Parc de la Tourre, Carros) Spectacle: Pandax / Cirque la Compagnie ➡︎ 17h00, sous chapiteau. Pandax, un spectacle qui mêle la bascule, le chant, l'échelle libre, le mât chinois, le lancer de couteaux, le texte, et l'acrobatie sur bidon - Juliette Mach Apéro de clôture après le spectacle. Venir au Parc de loisirs et sportif de la Tourre, Rte de La ZA De La Grave, Carros : Où se garer ? → Parking Salle Ecovie (P1) et Parking à l'entrée du Parc via l'avenue Pierre Richard Dick (P2) en Bus → Lignes d'azur n°22, 47, 67, 68, 73 (arrêt Pôle d'échanges Pierre Servella). Plus d'infos

