Le Frac Normandie officiellement ouvert à Caen

Caen, France

Le Fonds régional d'art contemporain Normandie Caen a été inauguré ce vendredi par le ministre de la Culture, Franck Riester. Une inauguration qui marque l'ouverture définitive du Frac installé dans le quartier Lorge au coeur de la capitale normande dans l'ancien Couvent de la Visitation. Un bâtiment du patrimoine caennais réhabilité par l'architecte Rudy Ricciotti. Cette opération de restructuration et d'extension a coûté 8,9 millions d'euros (7,4 millions financés par la Région et 1,5 millions par l'Etat). Le Frac accueille le public du mercredi au dimanche, de 14h à 18h. Un lieu de découverte de l'art contemporain où l'entrée est libre et gratuite.