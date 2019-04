Le franc-comtois Lilian Renaud déçu de son passage dans l'émission télé "Sept à Huit"

Mamirolle, France

Le chanteur Lilian Renaud prend sa plume pour rédiger une mise au point sur sa page Facebook, ce lundi, au lendemain de la diffusion d'un reportage sur sa carrière dans l'émission télé "Sept à Huit" de TF1. Pour le franc-comtois, originaire de Mamirolle (Doubs), ce reportage ne relate pas du tout ce qu'il a confié aux journalistes de la chaîne et ne montre pas la réalité.

De "The Voice" à "Sept à Huit"

Lilian Renaud explique avoir répondu "à une journaliste bienveillante", et l'avoir reçu pendant 1h30, en acceptant "une démarche exemplaire et adorable". Ils abordent ensemble l'émission The Voice (sur TF1 également), la carrière fulgurante, le rythme effrené, la pression des producteurs et la maison de disque et les enregistrements d'albums. "On parle, on échange normalement", raconte le chanteur.

Très déçu par le résultat

Mais en regardant le reportage ce dimanche soir, il est déçu : "Rien de tout ça n’est ressorti dans le portrait, et c’est un peu dur pour moi. Car ce retour était plus qu’important pour moi. Alors oui je n’aime pas mon premier single, oui la notoriété a été difficile pour moi, oui j'ai fait un burn-out, oui j’ai travaillé avec mon frère pour remonter la pente. Mais l’histoire est plus complexe."

Dans les nombreux commentaires, les internautes lui apportent leur soutien... et égratignent les journalistes.

