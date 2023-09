Le Français, Swan Van Rechem remporte le concours de jeunes chefs d'orchestre, une première depuis 18 ans

C'est assez rare pour le souligner, un Français a remporté le grand prix du concours de jeunes chefs d'orchestre, une première depuis 2005. Swan Van Rechem a gagné la finale, ce samedi soir à Besançon, en battant le Chinois Chao Dong et le Coréen Hae Lee qui termine respectivement deuxième et troisième. Le festival international de musique se termine donc sur une belle note après six jours de festivités.

ⓘ Publicité

loading

Swan Van Rechem a raflé les trois prix de la finale.

La majorité du public présent place Granvelle à Besançon a cru en lui dès le début de sa prestation. "Il a un côté plus incisif que les autres et une sensibilité que les autres n'ont pas", juge Michel, un spectateur. "Il connaissait très bien sa partition et il a très bien géré l'orchestre, pour moi, c'est lui le vainqueur", affirme Patrick. Outre ses qualités de chef, certaines fans de musique classique, l'ont trouvé très mignon, un plus selon elles pour remporter un prix.

Swan Van Rechem pendant sa prestation, diffusée sur la place Granvelle. © Radio France - Dylan Jaffrelot

À partir de 20 heures, le prix du public, de l'orchestre et du jury, dans l'ordre d'attributions ont tous été décernés aux Français. "C'est magique, c'est super, ça me fait extraordinairement plaisir. Je n'ai pas les mots. Je m'interdis de boire du vin depuis 3 semaines, ce soir, je ne vais pas hésiter", avoue Swan Van Rechem, des étoiles dans les yeux.

Ce qui a fait la différence entre lui et ses deux autres concurrents, c'est "qu'il allie, à la fois, un contrôle très très minutieux de ce qu'il se passe avec une expressivité parfaite", selon Alexandros Markeas, membre du jury et créateur de l'œuvre "Living happily during the war" qu'il a spécialement composé pour la finale du concours.

Swan Van Rechem avec ses concurrents et les membres du jury. © Radio France - Dylan Jaffrelot

Une vocation qui a débuté très tôt

Sa famille est venue assister à ces victoires. Forcément, la fierté s'est lue sur leurs visages, eux qui sont tous musiciens. "On était à fond derrière lui. Nous connaissons la difficulté des concours, mais nous connaissons aussi sa passion, son envie et sa capacité de travail", affirme Xavien Van Rechem, le père de Swan.

"Il devait avoir 5 ou 6 ans, il mettait un disque et imitait un chef d'orchestre devant le miroir", se remémore, Sylvie, sa mère. Ce grand prix est donc l'aboutissement d'une très vieille envie et d'années de travail pour ce jeune homme de 25 ans.

Swann Van Rechem, Chao Dong et Hae Lee. Les trois finalistes. © Radio France - Dylan Jaffrelot

Swan Van Rechem est maintenant tourné vers l'avenir et compte bien profiter de ce prix pour devenir un grand chef d'orchestre.

loading