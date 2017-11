Le futur Cabaret Live, une affaire de famille

À Azé, la scène du Cabaret Live ouvrira le 24 novembre. Les travaux termineront dans les prochains jours. Un projet porté par deux amoureux mayennais, comprenant une salle de spectacle, un bar lounge et une discothèque.

À Azé vous ne vous ennuierez plus jamais. Les travaux du Cabaret Live se terminent dans le bâtiment de 850 mètres carrés, anciennement celui du parc d'attraction Panda Circus. Le projet prévoit une scène de spectacle, un bar lounge avec une scène DJ pour danser jusqu'à 2h du matin. Cindy et Benoît Piquet sont les deux mayennais à l'origine de ce Cabaret Live. Ce projet c'est d'abord une histoire de famille.

Dans le hangar on travaille en famille et en musique. La scène de 200 mètres carrés prend forme. Le bar et l'espace de restauration aussi. Les journées sont chargées pour Benoît Piquet ainsi que sa femme. "On travaille 12 heures par jour dans la salle en plus d'avoir les tâches administratives que l'on fait à la maison" explique le mari qui est musicien. "Depuis que l'on se connaît, j'ai toujours dit que je voulais un cabaret. Nous nous sommes penchés sur l'idée il y a 5 ans. On a commencé l'expérience en louant une salle, et maintenant nous voulons notre propre bâtiment pour faire les spectacles que l'on veut" continue Cindy Piquet. Sur scène, l'épouse chante et danse.

"On travaille 12 heures par jour" Copier

Le bruit du chantier contraste avec le silence de l'atelier couture.Ici on créé les costumes, il y a du tissu partout. Et c'est Sylvette, la maman de Cindy qui s'y colle. "Je fais des costumes depuis quelques années" explique-t-elle. Sa fille peut également compter sur le paternel pour la peinture. Et il faut aller vite car un premier spectacle de music-hall aura lieu le 24 novembre.

Un reportage sur TF1

Depuis la fin du mois d'octobre, une équipe de la chaîne de télévision TF1 suit la famille dans la réalisation de son projet, à raison de deux jours par semaine. Le reportage devrait être diffusé fin décembre ou début janvier.

"Ils sont en total immersion avec nous" Copier