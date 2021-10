Le futur centre de sciences de la métropole de Grenoble s'appellera "Cosmocité"

La métropole de Grenoble vient de révéler le nom de son futur centre de sciences actuellement en chantier à Pont-de-Claix. "Cosmocité" a été préféré à "Pulsar" ou encore "Micromega". L'ouverture de ce centre dédié aux sciences de la Terre et de l'Univers est prévue fin 2022.

C'est un nom issu d'une consultation auprès des habitants de la métropole de Grenoble au printemps et à l'été 2021. Le centre de sciences qui est en train de pousser au sud du territoire, sur la commune de Pont-de-Claix, s'appellera Cosmocité. Selon le président de Grenoble Alpes Métropole Christophe Ferrari "trois mille personnes" ont participé au choix. Trois noms étaient soumis au vote : Microméga (19%), Pulsar (30%) et Cosmocité (51%), qui avaient été dégagés auparavant par un comité composé de scientifiques locaux.

Un nom célèbre peut-être pour le parvis...

Aucun nom de personnalité n'a été proposé. Alors que la métropole n'en manque pas en matière scientifique. "C'est vrai, reconnait Christophe Ferrari, mais on pourra peut-être imaginer que le parvis puisse avoir le nom d'un scientifique illustre ou d'un personnage qui fait rêver sur ces questions d'exploration spatiale". Le but premier du nom était plutôt "d'avoir un nom court et un nom qui parle à toutes les générations et qui puisse être utilisé finalement comme un lieu de rendez-vous". Cosmocité finalement ce sont les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. "C'est le mariage entre notre quotidien et l'infiniment grand" conclu Christophe Ferrari. Le lieu doit devenir un lieu où l'on vient faire, participer, expérimenter, apprendre et non pas seulement regarder. Il doit ouvrir au public fin 2022.

Un chantier délicat

Cosmocité proposera un planétarium, une salle "immersive", des salles d'expositions et des salles d'expérimentations. Entamé en avril le chantier en est au gros œuvre. Le second œuvre devrait débuter en mars 2022et s'étendre jusqu'en juillet. Il faudra ensuite mettre en place la scénographie. Côté décorum un pendule de Foucault prendra place dans le hall. Les murs seront très "béton et noir, indique l'architecte Jean-Yves Guibourdenche, du cabinet Arcane, l'intérieur ressemblera plus à un complexe de cinéma qu'à un musée". A l'extérieur le contraste sera noir et blanc. "Au départ notre idée c'était le cube de "2001, Odyssée de l'espace", explique l'architecte, puis après on s'est dit qu'il n'y avait pas que le cube mais aussi les gens qui vont venir dedans. Il faut donner envie" et c'est pourquoi le "mystère du cube" sera contrebalancé par de la transparence permettant une vue sur l'intérieur. Côté contraintes il y a d'abord l'acoustique, avec des salles plutôt bruyantes de projections ou de réunions et puis des lieux plus "cosy". Il y a aussi la nécessité d'une grande précision pour loger dans l'enveloppe un dôme de planétarium venu des Etats-Unis. Coût du chantier : 10,7 millions d'euros, payés à 63% par Grenoble Alpes Métropole. Le reste est financé par le département, l'Etat et la ville de Pont-de-Claix.